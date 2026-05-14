Tula Rodríguez se da apasionado beso en vivo con famoso actor extranjero quien tiene novia
Luego del beso, la conductora Tula Rodríguez se dio un abrazo con el actor, con quien ha sido vinculada sentimentalmente.
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Tula Rodríguez desató revuelo en la última edición de 'Mande quien mande'. La conductora protagonizó un apasionado beso con el actor argentino Fernando Niño, con quien ha sido vinculada sentimentalmente desde meses atrás, pese a que él mantiene una relación con la conductora de 'Ouke', Macla Yamada.
El beso ocurrió durante una escena de actuación en el set de América TV, donde también estuvo presente el legendario actor mexicano Humberto Zurita, junto con otras figuras de ese país, como Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela.
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Tula Rodríguez besa al actor argentino Fernando Niño
Tula Rodríguez y Fernando Niño compartieron mucho tiempo juntos luego de formar parte de la segunda temporada de 'Los otros Concha', ficción en la que ambos interpretaban a una pareja.
Por esa razón, muchos esperaban que el romance de la serie trascendiera a la vida real, motivo por el cual fueron vinculados sentimentalmente en varias ocasiones. Sin embargo, ambos aclararon que solo eran amigos. Estos rumores surgieron pese a que el actor argentino mantiene una relación estable con la influencer y actriz Macla Yamada.
Debido a la confianza y amistad que mantienen desde hace años, la conductora no tuvo reparos en besar apasionadamente a Fernando Niño durante el programa 'Mande quien mande'. El actor quedó sorprendido por el gesto de Tula, mientras que los conductores Laura Huarcayo y La Carlota quedaron en shock. Tras varios segundos, el beso terminó con un abrazo entre ambos.
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Tula Rodríguez se convierte en nueva conductora de 'Mande quien mande'
El último 27 de abril, Tula Rodríguez fue anunciada y presentada como la tercera integrante de 'Mande quien mande', noticia que generó gran repercusión en redes sociales, ya que la exvedette es considerada una de las conductoras más queridas del medio peruano por su carisma y espontaneidad.
Quienes más celebraron su llegada fueron Laura Huarcayo y La Carlota, quienes le dieron la tradicional 'patadita de la suerte' y le desearon muchos éxitos en esta nueva etapa televisiva. Actualmente, la influencer vive con su padre, debido a que su hija, Valentina Carmona, emigró al extranjero por estudios.