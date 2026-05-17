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Actor Martín Velásquez critica a Brando Gallesi por solicitar dinero a sus fans: “A nadie le cierran las puertas de gratis”

Brando Gallesi ha generado controversia por solicitar ayuda económica a sus seguidores tras sufrir hostigamiento en una de sus últimas películas. Algunos colegas lo apoyan, mientras otros lo critican.


Martín Velásquez opinó que Brando Gallesi debería aprovechar sus 1.5 millones de seguidores en TikTok para conseguir trabajo en lugar de pedir ayuda económica.
Martín Velásquez opinó que Brando Gallesi debería aprovechar sus 1.5 millones de seguidores en TikTok para conseguir trabajo en lugar de pedir ayuda económica. | Foto: captura Youtube
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Brando Gallesi ha sido noticia en la semana no solo por solicitar apoyo económico de parte de sus fans, sino también por revelar que ha sido víctima de hostigamiento en una de las últimas películas que grabó. Mientras algunos de sus colegas se han solidarizado con él, otros actores lo han cuestionado por pedir dinero y no ponerse a trabajar.

En el último episodio de 'Very good', los conductores se refirieron a la situación de Brando Gallesi. Mientras que a Josué Parodi le pareció mal la forma en que el actor se ha dirigido a sus fans, Gretha Bazán recalcó que le da pena cómo ha cambiado la vida del artista, quien no supo manejar sus finanzas.

PUEDES VER: Actor Brando Gallesi termina su amistad con Thiago Vernal, a quien consideró su mejor amigo, tras sufrir bullying en película de Tondero

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Martín Velásquez cuestiona a Brando Gallesi

En su turno, Martín Velásquez adelantó que iba a lanzar una opinión dura sobre el actor de 'Locos de amor: mi primer amor' y aclaró que también se lo puede decir en su cara. Asimismo, aseguró que con la cantidad de seguidores que Brando Gallesi tiene en TikTok, podría realizar otras actividades para recaudar dinero.

“Brando, estás genuinamente mal asesorado. Hermano, tienes 1,5 millones de seguidores en TikTok. Es una locura lo que tú puedes hacer y a lo que tú te puedes dedicar. Yo puedo entender que tú hayas tenido malas decisiones financieras. Yo he sido una persona que también ha tenido malas decisiones financieras. Pero uno se tiene que poner los pantalones y se tiene que manchar”, explicó Martín Velásquez, con quien ha trabajado en la telenovela 'El regreso de Lucas' (2017).

“Yo no entiendo por qué este chico no está pidiendo chamba en vez de pedir plata. Brando, eres una persona muy talentosa. No solamente tienes talento en la actuación, sino eres una persona muy inteligente (...) No tienes que pedir plata, hermano. Pide chamba, la chamba dignifica. Vamos a hablar en serio, a nadie le cierran las puertas de gratis. A nadie le cierran las puertas porque le cae mal a una persona. Si le caes mal a una persona, le vas a caer bien a cinco más. Si hiciste algo, simplemente agarras, pides perdón y sigues adelante y empiezas a chambear”, añadió Martín Velásquez.

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