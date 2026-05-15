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Actor Matthew McConaughey confiesa que vivió en Perú con una identidad falsa para alejarse de la fama de Hollywood

El protagonista de películas como 'Interstellar' y 'Dallas Buyers Club', Matthew McConaughey, detalló pasajes de los 22 días que pasó en Perú, donde vivió sin electricidad.

Matthew McConaughey es considerado uno de los actores más famosos del mundo. Foto: Deadline.
Matthew McConaughey es considerado uno de los actores más famosos del mundo. Foto: Deadline.
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El actor Matthew McConaughey sorprendió al revelar que pasó varias semanas en Perú para escapar de la presión que le generó la fama en Hollywood. Durante una conversación en el pódcast 'No Magic Pill', el intérprete contó que vivió 22 días sin electricidad y completamente alejado de los reflectores, en una etapa en la que buscaba reencontrarse consigo mismo.

Para mantener el anonimato, incluso dejó de usar su verdadero nombre y pidió que todos lo llamaran simplemente Mateo. “Necesitaba volver a poner los pies sobre la tierra. Así que me desconecté. ¡Boom! Me fui a Perú. Necesitaba encontrar eso, comprobar esa validación. Sabía que la tenía, solo tenía que volver a demostrarlo", explicó el actor, quien ganó el Óscar al mejor actor en 2014 por su papel en 'Dallas Buyers Club'.

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Matthew McConaughey revela cómo fue su estancia en Perú

Matthew McConaughey contó que el repentino salto a la fama lo llevó a cuestionarse quién era realmente y cuáles de las personas que lo rodeaban estaban siendo genuinas con él. Según explicó, atravesó una etapa de confusión mientras intentaba separar su verdadera identidad de todo lo que implicaba convertirse en una celebridad de Hollywood.

El actor de 'Interstellar', 'The Wedding Planner' y 'El lobo de Wall Street' recordó que los primeros días en Perú fueron complicados e incómodos. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a adaptarse por completo a esa vida alejada de los lujos y reflectores, al punto de imaginarse viviendo así para siempre.

McConaughey aseguró que esa experiencia terminó convirtiéndose en una especie de reencuentro personal. Lo más importante para él era convivir con personas que lo vieran únicamente como Mateo y no como una estrella de cine reconocida a nivel mundial.

Incluso, reveló que la despedida fue especialmente emotiva, ya que los vínculos que creó durante esos 22 días estuvieron conectados con su lado más humano y no con el personaje público que conocía el resto del mundo.

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¿En qué parte de Perú estuvo viviendo Matthew McConaughey?

Aunque Matthew McConaughey evitó revelar en qué zona del Perú pasó esos 22 días de desconexión, sí precisó que la experiencia ocurrió en 2012. Durante aquel viaje también visitó Machu Picchu y compartió imágenes junto a niños cusqueños a través de WhoSay, una popular plataforma usada por celebridades en esa época.

Tiempo después, el actor volvió a tomar distancia de Hollywood al mudarse con su familia a Texas. Según explicó, sentía que la industria lo estaba encasillando únicamente en comedias románticas, por lo que decidió alejarse para replantear el rumbo de su carrera.

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