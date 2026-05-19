Móvil Express de la Corte de La Libertad inició atención itinerante en Alto Trujillo
La Corte de La Libertad llevó servicios judiciales a Alto Trujillo con entrega de endosos, orientación legal y recepción de demandas.
La Móvil Express de Depósitos de la Corte de La Libertad inició su recorrido en el distrito de Alto Trujillo, donde servidores jurisdiccionales atendieron a personas usuarias de la zona para la entrega de endosos judiciales pendientes de cobro, además de brindar orientación y recibir demandas de alimentos.
La presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, llegó hasta la municipalidad del distrito para supervisar la labor itinerante de la Móvil Express de Depósitos. Durante su visita, destacó que esta iniciativa busca acercar la justicia y brindar protección integral a los sectores más vulnerables de la región, especialmente a niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores.