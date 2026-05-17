Antonio Banderas rompe su silencio tras rumores de bancarrota por hacer teatro: "No estoy arruinado, ¡estoy a tope!"

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En los últimos días, distintos medios españoles publicaron informes sobre las millonarias pérdidas que habría generado el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, y los titulares alimentaron la idea de que Antonio Banderas atravesaba una crisis financiera. Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente que el actor español estuviera en bancarrota.

Ante la magnitud de los rumores, el malagueño decidió pronunciarse y difundió un extenso comunicado en su cuenta de X. Con un tono firme y optimista, negó estar arruinado y explicó los objetivos culturales que guían su apuesta teatral.

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Antonio Banderas aclara rumores de que está en bancarrota

“Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”, comenzó el actor de 65 años, dejando claro que las versiones de una crisis financiera no reflejan su realidad.

Banderas explicó que el Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto personal en el que busca la excelencia artística más allá de los números. “El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”, afirmó.

Una apuesta cultural sin ánimo de lucro

El recordado ‘Zorro’ subrayó que nunca buscó beneficios económicos con el teatro. “Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. La noticia es que voy a seguir haciéndolo”, expresó.

También aclaró que el Teatro del Soho CaixaBank funciona como una empresa privada sin ánimo de lucro, sin recibir subvenciones públicas. “Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo. Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados. Y aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura”, señaló.

El legendario actor que da voz al ‘Gato con Botas’, en esa línea, destacó que en 2025 el teatro recibió cerca de 200.000 espectadores, incluyendo la producción que recaló en Madrid. “Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró. Finalmente, cerró su mensaje con una frase contundente que refleja su estado de ánimo: “No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista, babies.”