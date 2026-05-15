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Israel Dreyfus abrió su corazón y compartió momentos íntimos de su infancia, al revelar cómo las circunstancias familiares moldearon su vida y sus decisiones personales. El conocido exchico reality contó cómo encontró en su entorno familiar un apoyo inesperado que, con el tiempo, se convirtió en la figura de afecto más importante de su vida.

En su reciente aparición en un popular espacio mediático, la expareja de Sheyla Rojas también habló sobre su vida afectiva y sus planes a futuro, y dejó claro que sus experiencias pasadas no definen sus aspiraciones actuales. Con sinceridad y sin rencores, el joven compartió cómo ha aprendido a valorar los lazos familiares y a proyectarse hacia nuevas etapas, incluida la posibilidad de formar una familia de manera distinta de la convencional.

La dura infancia que vivió Israel Dreyfus: fue criado por su padre y su madre no estuvo presente

Israel Dreyfus relató con total honestidad cómo fue su crianza y los roles que jugaron cada uno de sus familiares en su infancia. Según contó, su madre biológica nunca estuvo presente como figura materna y fue su padre, junto con sus abuelos, quien lo guio en sus primeros años de vida.

"Mi figura materna es la hermana de mi papá, mi tía, que ella es mi madre. Ella es a quien también le tocó, escogió o tomó la decisión de criarme en una etapa de mi vida", explicó.

Israel Dreyfus considera a su tía Regina como su verdadera madre.

El exchico reality enfatizó que, aunque su tía tuvo que equilibrar su papel de madre con las responsabilidades de su propio matrimonio, siempre estuvo a su lado y le brindó apoyo y cariño.

"Yo crecí con mi papá hasta determinada edad. Mi figura materna cercana era mi tía. Mi tía tenía su matrimonio, nunca pudo tener hijos. Mi mamá biológica también me veía, pero no como una mamá. Al final la terminé viendo como una tía. Le tengo mucho cariño, no hay resentimiento, no hay traumas de por medio, es lo que me tocó y listo", señaló Dreyfus, dejando claro que su relación con ambas figuras femeninas ha sido siempre afectuosa y sin rencores.

Israel Dreyfus agradece a su padre, pero revela duros momentos con su madrastra

A pesar de las dificultades, Israel Dreyfus destacó el esfuerzo de su padre por brindarle una crianza lo más completa posible. "Mi papá se casó con mi mamá y el matrimonio duró dos años, creo. Un año y medio. Nunca me gané con peleas, nunca los vi discutiendo juntos. Mi papá dentro de lo que pudo, de sus posibilidades, trató de ser el mejor papá posible dentro de sus aciertos y desaciertos, porque tampoco fue el papá perfecto", confesó, al reconocer la dedicación y los intentos de su progenitor por mantener un hogar estable.

Sin embargo, el excombatiente también relató que su convivencia con su madrastra y sus medias hermanas no fue sencilla, ya que tenía una mala relación con la entonces pareja de su padre.

"Yo tenía medias hermanas y también en una etapa de mi vida conviví con ellas, con la madrastra, con su mamá. Y esa fue una etapa que yo considero que sí me marcó. No fue buena, porque no nos llevábamos bien con la madrastra. Después de muchos años ella me pidió perdón", sentenció Israel.