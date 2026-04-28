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Óscar Junior Custodio sorprende con su reacción al responder si se llegó a enamorar de la tiktoker Zully: "La quiero mucho"

En plena entrevista en vivo, acompañado de su padre, el heredero de La Bella Luz, Óscar Junior, no pudo esquivar una pregunta directa de sus fans sobre lo que realmente sintió por Zully.

El cantante 'Senderito' no dudó en desearle éxitos a Zully en su carrera musical.
El cantante 'Senderito' no dudó en desearle éxitos a Zully en su carrera musical. | Foto: composición LR/Habla Pelao/Instagram
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Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, sorprendió a sus seguidores con su reacción cuando le preguntaron en plena entrevista en vivo si alguna vez estuvo enamorado de Zully. Acompañado de su padre, Óscar Custodio, el joven cantante de cumbia no esquivó la incómoda consulta y confesó el profundo cariño que siente por la popular tiktoker.

Durante meses, Senderito y la llamada ‘Gatita’ fueron protagonistas de especulaciones y titulares, alimentados por gestos públicos y declaraciones que dejaban entrever una cercanía especial. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente una relación y, con el tiempo, se habló de un distanciamiento, dejando abierta la incógnita sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

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La reacción de Óscar Junior cuando le preguntaron si se llegó a enamorar de Zully

El momento se dio en el set del pódcast 'Habla Pelao', cuando el conductor y alcalde del Callao, Pedro Spadaro, decidió abordar de frente una de las preguntas más comentadas por los seguidores de Óscar Junior. “¿Te llegaste a enamorar de Zully?”, lanzó sin rodeos el burgomaestre.

La reacción del intérprete de 'Ojitos mentirosos' fue inmediata: una sonrisa tímida y la mirada fija hacia abajo, gesto que delató cierta incomodidad. Viendo su silencio, Spadaro lo animó a responder, bromeando que la tiktoker seguramente lo estaría observando a través de la pantalla. Mientras tanto, Óscar Custodio, fundador de La Bella Luz, no pudo contener la risa al ver a su hijo atrapado en un momento tan revelador.

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'La quiero mucho': Óscar Junior revela si estuvo enamorado de Zully

Tras unos segundos de silencio, Óscar Junior optó por sincerarse respecto a su vínculo con Zully. “Es una... fue una bonita amistad. Congeniamos mucho. Yo la quiero mucho también”, expresó, dejando entrever que el afecto permanece.

Consciente de la expectativa generada, el popular Senderito decidió virar la conversación hacia otro aspecto, destacando los logros de la tiktoker en su nueva faceta artística. “Me alegra mucho que esté logrando sus sueños. Yo le mando gran vibra en su carrera. Está incursionando en el mundo del canto. Sé que es un mundo muy difícil, pero sé que con mucha perseverancia lo va a lograr”, sentenció, subrayando que, más allá de cualquier especulación, mantiene un respaldo hacia ella.

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