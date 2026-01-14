Amor Rebelde ha generado revuelo entre los fanáticos de la cumbia tras hacer oficial el fichaje de Mathias Zevallos, el joven cantante de 16 años, con experiencia en otras orquestas del género y conocido por su paso por La Bella Luz, donde dejó una huella entre sus seguidores.

La confirmación del nuevo integrante se dio a través de las redes sociales del grupo, cuyos seguidores no tardaron en reaccionar tanto por la llegada del artista como por una frase particular que pronunció durante su presentación.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN TUS SUEÑOS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Mathias Zevallos es presentado como nuevo integrante de Amor Rebelde

Durante un video difundido en todas las redes sociales del grupo de cumbia, el joven cantante se presentó oficialmente ante el público, donde fue recibido con mensajes de bienvenida que destacaban su talento.

“Llegó el momento de volver a los grandes escenarios porque ahora somos Amor Rebelde. ¡Chúpate la plata!”, expresó el ex La Bella Luz.

Presentación de Mathias Zevallos. Foto: Instagram

La última frase no pasó desapercibida entre los seguidores, ya que “Chúpate la plata” es una expresión asociada a Son del Duke, ex agrupación de varios de los actuales integrantes de Amor Rebelde: Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador ‘El Santeño’.

Eddi Pezo anuncia su sorpresiva salida de Amor Rebelde

Hace unos días, Eddi Pezo, joven cantante peruano y hermano de la artista Lita Pezo, comunicó a través de sus redes sociales que dejaba la agrupación para iniciar su carrera como solista, decisión que sorprendió a varios de sus fans.

Comunicado de Eddi Pezo anunciando su salida de Amor Rebelde. Captura: TikTok

En su comunicado oficial, Pezo expresó su agradecimiento al grupo y al público por el apoyo y los aprendizajes compartidos durante su estadía en la orquesta. “Quiero comunicar al público en general que, a partir de la fecha, ya no formo parte de la agrupación Amor Rebelde. (…) Hoy inicio una nueva etapa, enfocado en seguir trabajando con mucha ilusión y compromiso en mi proyecto musical, con la esperanza de contar siempre con su apoyo”, escribió.

Horas más tarde, Amor Rebelde publicó también un comunicado dirigido al cantante, donde le dedicaron palabras de gratitud por su talento, además de desearle éxitos en sus nuevos proyectos. “Gracias por todo lo vivido y construido juntos. Hoy cerramos una etapa importante y le deseamos a Eddi Pezo los mejores éxitos en sus nuevos proyectos”, se lee en su comunicado.