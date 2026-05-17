HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Municipalidad de San Miguel anulará 21.000 fotopapeletas por fallas en señalización vial

La comuna anunció la medida tras detectar deficiencias en la señalización de zonas donde se impusieron las sanciones de tránsito. Además, las multas se habrían notificado hasta con ocho meses de retraso.

Imagen referencial de fotopapeletas con el sistema Lima Reporta
Imagen referencial de fotopapeletas con el sistema Lima Reporta | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Municipalidad de San Miguel anunció que dejará sin efecto cerca de 21.000 fotopapeletas registradas mediante el aplicativo Lima Reporta, que permite a inspectores captar infracciones de tránsito a través de videos cortos. La anulación responde a que fueron impuestas en zonas con señalización vial deficiente y se notificaron a los conductores con hasta ocho meses de retraso.

Con esta decisión, la comuna busca evitar causar un perjuicio a los ciudadanos que no pudieron ejercer oportunamente su derecho de defensa. Además, se comprometió a revisar los procedimientos vinculados al sistema de multas automáticas y la señalización en las zonas observadas.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: MML anulará más de 56.000 papeletas registradas en Magdalena del Mar por no ajustarse a normativa

lr.pe

Corrigen irregularidades

Según señaló Jorge Román, gerente municipal, a El Comercio, del total de 30.000 fotopapeletas emitidas en San Miguel, 21.000 serán anuladas por contener defectos de procedimiento. Entre ellos, se detectaron deficiencias en la señalización de las zonas fiscalizadas, así como retrasos en la notificación de las sanciones emitidas mediante Lima Reporta.

Además, se determinó que en varias ocasiones una misma persona fue sancionada reiteradamente por el mismo hecho y en el mismo lugar, sin aviso inmediato, y acumuló notificaciones en un solo envío mensual o semestral. Esto estaría relacionado con una mala práctica, ya que los reportes de los inspectores, válidos como prueba de infracciones continuas, habrían sido procesados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como infracciones individuales separadas.

Suspensión del aplicativo Lima Reporta

Mientras se resuelven los vicios detectados, el municipio de San Miguel decidió suspender temporalmente el aplicativo Lima Reporta, un sistema digital que la MML ha diseñado para registrar infracciones en tiempo real mediante videos de inspectores debidamente autorizados.

El funcionamiento de este aplicativo consistía en recibir los videos y enviarlos a una plataforma central en la que eran evaluados técnicamente. Si procedía, se convertían en una multa formal al propietario del vehículo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
De Marina Park a Marina City Center: recordado espacio comercial en San Miguel ya cuenta con un nuevo megaproyecto, ¿de qué trata y cuándo estará listo?

De Marina Park a Marina City Center: recordado espacio comercial en San Miguel ya cuenta con un nuevo megaproyecto, ¿de qué trata y cuándo estará listo?

LEER MÁS
Falso repartidor de delivery mata a conductor dentro de su vehículo en San Miguel

Falso repartidor de delivery mata a conductor dentro de su vehículo en San Miguel

LEER MÁS
Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

Triple choque deja automóvil volcado en la avenida La Mar, en San Miguel: vía fue cerrada temporalmente

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025