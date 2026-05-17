Municipalidad de San Miguel anulará 21.000 fotopapeletas por fallas en señalización vial

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La Municipalidad de San Miguel anunció que dejará sin efecto cerca de 21.000 fotopapeletas registradas mediante el aplicativo Lima Reporta, que permite a inspectores captar infracciones de tránsito a través de videos cortos. La anulación responde a que fueron impuestas en zonas con señalización vial deficiente y se notificaron a los conductores con hasta ocho meses de retraso.

Con esta decisión, la comuna busca evitar causar un perjuicio a los ciudadanos que no pudieron ejercer oportunamente su derecho de defensa. Además, se comprometió a revisar los procedimientos vinculados al sistema de multas automáticas y la señalización en las zonas observadas.

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Corrigen irregularidades

Según señaló Jorge Román, gerente municipal, a El Comercio, del total de 30.000 fotopapeletas emitidas en San Miguel, 21.000 serán anuladas por contener defectos de procedimiento. Entre ellos, se detectaron deficiencias en la señalización de las zonas fiscalizadas, así como retrasos en la notificación de las sanciones emitidas mediante Lima Reporta.

Además, se determinó que en varias ocasiones una misma persona fue sancionada reiteradamente por el mismo hecho y en el mismo lugar, sin aviso inmediato, y acumuló notificaciones en un solo envío mensual o semestral. Esto estaría relacionado con una mala práctica, ya que los reportes de los inspectores, válidos como prueba de infracciones continuas, habrían sido procesados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como infracciones individuales separadas.

Suspensión del aplicativo Lima Reporta

Mientras se resuelven los vicios detectados, el municipio de San Miguel decidió suspender temporalmente el aplicativo Lima Reporta, un sistema digital que la MML ha diseñado para registrar infracciones en tiempo real mediante videos de inspectores debidamente autorizados.

El funcionamiento de este aplicativo consistía en recibir los videos y enviarlos a una plataforma central en la que eran evaluados técnicamente. Si procedía, se convertían en una multa formal al propietario del vehículo.

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