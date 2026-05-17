Partidos de hoy, domingo 17 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Brasileirao y el clásico de la Liga Femenina.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 17 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como L1 MAX, DSports, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Play, DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La jornada 7 de la Liga Femenina presenta el clásico Alianza Lima vs Universitario. Por otra parte, Los Chankas jugarán un duelo decisivo en Andahuaylas para seguir con chances en el Torneo Apertura.
Partidos de la Liga 1 HOY
- ADT vs Comerciantes Unidos
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs UTC
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs CD Moquegua
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Premier League
- Manchester United vs Nottingham Forest
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Newcastle vs West Ham
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+
Partidos de HOY en LaLiga
- Sevilla vs Real Madrid
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Barcelona vs Betis
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: DSports, DGO
Liga Femenina: partido de HOY
- Alianza Lima vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de HOY en el Brasileirao
- Santos vs Coritiba
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Premiere
- Chapecoense vs Gremio
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Premiere
Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Argentinos Juniors vs Belgrano
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+