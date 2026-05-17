HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, domingo 17 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Brasileirao y el clásico de la Liga Femenina.

Programación de los partidos de hoy, domingo 17 de mayo. Foto: composición LR/Alianza Lima/Los Chankas
Programación de los partidos de hoy, domingo 17 de mayo. Foto: composición LR/Alianza Lima/Los Chankas
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 17 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como L1 MAX, DSports, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Play, DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La jornada 7 de la Liga Femenina presenta el clásico Alianza Lima vs Universitario. Por otra parte, Los Chankas jugarán un duelo decisivo en Andahuaylas para seguir con chances en el Torneo Apertura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • ADT vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs UTC
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Los Chankas vs CD Moquegua
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Premier League

  • Manchester United vs Nottingham Forest
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Newcastle vs West Ham
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney+

Partidos de HOY en LaLiga

  • Sevilla vs Real Madrid
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Barcelona vs Betis
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: DSports, DGO

Liga Femenina: partido de HOY

  • Alianza Lima vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de HOY en el Brasileirao

  • Santos vs Coritiba
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Premiere
  • Chapecoense vs Gremio
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Premiere

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Argentinos Juniors vs Belgrano
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025