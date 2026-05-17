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Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vivieron un romance entre idas y vueltas. Sin embargo, en marzo de este 2026, llegó la separación definitiva. Fue la misma modelo quien confirmó que está soltera y que no mantiene ningún tipo de vínculo con el presentador argentino. Una de las primeras en pronunciarse sobre la pareja fue Mimi Alvarado, quien aprovechó para cuestionar a la peruana.

Mimi Alvarado, conocida como la 'prima' de Marcelo Tinelli, aseguró que Milett Figueroa no gastó ni un solo peso en Argentina y que el conductor cubría todos sus gastos, entre ellos el alquiler del departamento donde vivía la peruana y que está ubicado en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos, seguros y elegantes de Buenos Aires.

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Mimi Alvarado no suelta a Milett Figueroa

A pesar de que Milett Figueroa advirtió que tomará acciones legales contra Mimi Alvarado, la 'prima' de Marcelo Tinelli no deja de hablar de ella. Hace poco reveló que el presentador de 66 años cubría el alquiler del departamento donde vivía la actriz peruana, quien confirmó que terminó su relación porque no acepta las mentiras ni las deslealtades.

“Se lo pagaba Marcelo. Tres mil dólares”, manifestó Mimi Alvarado. “Yo lo veo bien también. Si él se lo puede pagar, está bien. Es un caballero, yo no critico eso”, añadió la pareja de El Tirri, primo de Tinelli.

En su última visita a 'Amor y fuego', la actriz de 'La gran sangre, la película' manifestó que tomará acciones legales contra Mimi por hablar mal de ella, de su madre y de su hermano. “Que le funcione lo que está haciendo, ya le va a llegar una carta documento, porque con mi familia no te vas a meter. Le voy a poner un bozal legal a esa payasa, porque es una payasa. La cara no se le puede ni ver porque es realmente un ser oscuro de alma”, manifestó Milett Figueroa el último miércoles 13 de mayo.

“Mi mamá es una persona mayor y no vamos a soportar que una persona de esa categoría hable tan mal de mi mamá, como si la conociera. Mi mamá no es ninguna bruja (...) Y hablar de mi hermano también, decir esas calumnias, se las va a tener que ver con un abogado, se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y no voy a venirme con vainas”, concluyó muy enojada.