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Ciencia

Descubren 100 huevos de dinosaurio en Francia de hace 70 millones de años: habrían sido puestos por un titanosaurio

Los fósiles, hallados aún dentro de sus nidos, habrían pertenecido a una especie gigante de hasta 12 metros de largo.

En Francia se descubrieron 100 huevos fósiles del período Cretácico. Foto: El Parque y Museo de Dinosaurios de Mèze
En Francia se descubrieron 100 huevos fósiles del período Cretácico. Foto: El Parque y Museo de Dinosaurios de Mèze
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En el Parque y Museo de Dinosaurios de Méze, al sur de Francia, se desenterraron unos 100 huevos fósiles que datan del Cretácico Superior, hace unos 75 millones de años. El descubrimiento fue realizado por el paleontólogo Alain Cabot, quien, junto con su hija, inició las excavaciones en octubre del 2025.

Los huevos tienen un diámetro similar al de un balón de fútbol y están colocados muy juntos dentro de sus nidos. La hipótesis del experto es que estos fósiles pertenecen a titanosaurios, dinosaurios herbívoros cuadrúpedos que llegaban a medir hasta 12 metros de largo y pesar 90 toneladas.

'En octubre empezamos a buscar en una zona arcillosa y descubrimos los primeros huevos, por decenas, pero enterrados debe de haber centenas', contó Cabot.

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¿Qué revelan los huevos fósiles de dinosaurio?

El 95% de los huevos hallados ya habían eclosionado y, sin embriones fosilizados, es imposible determinar con certeza a qué especie pertenecen. Los análisis realizados por la Universidad de Montpellier indican la existencia de al menos una docena de especies diferentes, algunas similares a las encontradas en la Patagonia argentina.

Los huevos con un tamaño parecido a un balón de fútbol tienen un peso promedio de 5 Kg. Foto:

Los huevos con un tamaño parecido a un balón de fútbol tienen un peso promedio de 5 Kg. Foto:

El yacimiento abarca unos 50 km² y Cabot cree que puede clasificarse como el tercer depósito de huevos fósiles más importante del mundo, después del desierto del Gobi, en Asia Central, y Montana, en América del Norte.

Los análisis magnetoestratigráficos de los sedimentos de Mèze muestran que, en los millones de años anteriores al impacto del asteroide, hace 66 millones de años, el número de especies que ponían huevos en el yacimiento ya estaba disminuyendo progresivamente. Cabot interpreta esto como un posible indicio de que el declive de los dinosaurios tenía raíces anteriores al impacto.

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