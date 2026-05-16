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Pablo Heredia se quiebra al ser eliminado de 'La Granja VIP Perú' tras perder en votos contra Gabriela Herrera: "Tenía ganas de salir"

¡Sufre el 'Team Víboras'! Tras nueve semanas, el actor argentino Pablo Heredia deja para siempre 'La Granja VIP Perú'. Shirley Arica no pudo evitar su expresión de decepción al conocer el resultado.

El actor argentino Pablo Heredia se despidió entre lágrimas de 'La Granja VIP Perú' este sábado 16 de mayo.
El actor argentino Pablo Heredia se despidió entre lágrimas de 'La Granja VIP Perú' este sábado 16 de mayo. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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¡Una nueva baja para el ‘Team Víboras’! Pablo Heredia quedó fuera de ‘La Granja VIP Perú’ este sábado 16 de mayo, tras caer en una reñida votación pública frente a Gabriela Herrera. El actor argentino no pudo contener las lágrimas al salir al set de Panamericana TV, donde se encontraban numerosos seguidores de su equipo, en lo que significó su primer contacto con el mundo exterior después de nueve intensas semanas de aislamiento en el reality.

La eliminación generó un contraste de emociones entre los participantes: mientras Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini Jr. mostraron evidente decepción al ver que la bailarina regresaba a la competencia, Herrera fue recibida con euforia por el ‘Team Reales’. Entre aplausos y gritos de celebración, incluso recibió un cálido abrazo de Diego Chávarri, con quien recientemente protagonizó una polémica vinculada a la pareja del exfutbolista.

PUEDES VER: Shirley Arica encara a Gabriela Herrera por involucrarse con Diego Chávarri en ‘La granja VIP’: “Eres una persona sin escrúpulos”

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Pablo Heredia se quiebra tras ser eliminado de ‘La Granja VIP Perú’

Antes de conocerse el resultado de la semana, Pablo Heredia dedicó unas emotivas palabras a Gabriela Herrera, resaltando su esfuerzo, disciplina y energía positiva, incluso más allá de los roces que pudo tener con el ‘Team Víboras’. Por su parte, la bailarina destacó el lado más sensible que el actor argentino mostró dentro de La Granja VIP Perú y recordó que lo conocía desde hace muchos años, además de confesar el cariño y aprecio que siente por él.

Tras ese intercambio y varios segundos de tensión, la conductora Ethel Pozo anunció la eliminación de Heredia. Con el rostro visiblemente afectado, el ex de Ale Fuller agradeció a sus seguidores por el apoyo constante en cada nominación y aprovechó para abrir su corazón una vez más. “Pedir perdón si alguna vez me equivoqué y agradecer la calidez que existe en Perú. El abrazo a todos los granjeros que están en la casa”, declaró antes de dejar atrás su sombrero de granjero y dirigirse al set exterior.

Ya frente al público, después de nueve semanas de aislamiento, Heredia no pudo contener la emoción y admitió sentirse aliviado de abandonar el reality, aunque con la sensación de que aún podía seguir luchando por sus compañeros. “Estoy muy emocionado. Es muy difícil estar adentro. Tenía ganas de salir, pero quería seguir por mis compañeros”, expresó. En ese contexto, una fan entusiasta le entregó un obsequio y reafirmó su apoyo, asegurando que creía en la autenticidad de su relación con Shirley Arica, romance que el público siguió de cerca gracias a la transmisión 24/7 del programa.

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