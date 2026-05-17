Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso en Argentina: "Duele, pero todos saben cómo soy"

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Carlos Zambrano decidió pronunciarse públicamente sobre la denuncia por presunto abuso sexual que involucra también a los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña. El exdefensa de Alianza Lima calificó el episodio como uno de los momentos más incómodos de su vida y afirmó que, pese al impacto mediático y familiar, mantiene la tranquilidad porque asegura no haber cometido ningún delito.

En declaraciones concedidas a Trome, el también empresario señaló que se defenderá y podría seguir un proceso legal que se extendería durante años. Además, reveló que recibió el respaldo de su entorno más cercano tras conocerse el caso, el cual fue archivado por la Justicia de Argentina debido a un tema de jurisdicción territorial.

Carlos Zambrano se defiende por denuncia en su contra en Argentina

Durante la entrevista, Carlos Zambrano reconoció que su salida de Alianza Lima estuvo marcada por la incomodidad generada tras la denuncia. Aunque evitó profundizar sobre detalles judiciales, dejó en claro que el proceso legal continuará y que sus abogados ya trabajan en el caso tanto en Uruguay como en otros frentes vinculados a la exposición mediática que generó la acusación.

“Fue muy incómodo el momento que pasé; sería mentirte si te dijera que estaba tranquilo. Duele, fastidia porque incomoda a la familia, pero después de eso tengo mi conciencia muy tranquila”, sostuvo el defensor peruano al referirse al impacto emocional de la denuncia en Argentina.

El futbolista también aseguró que recibió 3.000 mensajes de apoyo tras hacerse pública la acusación. Según comentó, fueron más de 3.000 personas las que le escribieron para expresarle respaldo. El actual jugador de Sport Boys afirmó que tanto sus familiares como sus amigos conocen su comportamiento y eso le permitió afrontar con mayor calma el proceso judicial y la presión mediática.

“Todos saben cómo soy y eso me dejaba tranquilo. Quizá la gente que no me conoce puede pensar bien o mal de uno. Lamentablemente, estamos en un mundo donde lo malo vende más”, declaró.

Además, el central peruano confirmó que tomará acciones legales relacionadas con la difusión del caso y reiteró que no piensa abandonar el proceso. “Legalmente, esto va a ir hasta el final. Si tiene que durar diez o veinte años, voy para adelante”, manifestó.

Archivan denuncia contra Carlos Zambrano en Argentina

La denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fue archivada por la Justicia argentina luego de que el tribunal determinara que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron fuera de ese país. La información fue difundida por el diario argentino Olé, medio que accedió al fallo judicial.

Según el documento revelado, “la totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino”, razón por la cual las autoridades judiciales de ese país no pueden continuar con la investigación ni avanzar hacia un eventual juicio.

Pese a esta decisión, el caso no quedó cerrado definitivamente. El proceso continuará en Uruguay, nación donde habrían ocurrido los hechos denunciados. Hasta el momento, ni Miguel Trauco ni Sergio Peña se han pronunciado públicamente sobre el avance del proceso.