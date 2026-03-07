HOYSuscripcion LR Focus

Grupo Amor Rebelde lamenta ataque en discoteca de Trujillo que dejó 34 heridos: “Nos unimos en oración”

La agrupación Amor Rebelde contó cómo se encuentran sus integrantes tras los minutos de terror que vivieron en una discoteca de Trujillo, la cual fue atacada con un explosivo y que dejó varios heridos de gravedad.


La orquesta expresó solidaridad con los afectados y pidió por la recuperación de los heridos. Foto: Facebook/Amor Rebelde
La inseguridad ciudadana no tiene cuándo parar. La madrugada de este sábado 7 de marzo, unas 34 personas terminaron heridas debido a un explosivo lanzado contra la discoteca Dali, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo. El ataque se realizó en plena presentación del grupo Amor Rebelde.

En un reciente comunicado, la agrupación Amor Rebelde confirmó que tanto sus cantantes como sus músicos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el ataque no se concretó cerca al escenario. Si bien los artistas no resultaron heridos, se ve que también se asustaron por la explosión.

“Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos. Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien”, indicaron.

Amor Rebelde se solidariza con heridos en Trujillo

La agrupación de cumbia lamentó que varias personas hayan terminado heridas y que algunas de ellas estén luchando por su vida. “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento”, manifestaron en su comunicado.

Asimismo, Amor Rebelde contó que se unirán a la ola de pedidos para la pronta mejoría de las víctimas. “Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados”, añadieron en su comunicado de este sábado 7 de marzo.

Amor Rebelde vivió minutos de terror en Trujillo

En la madrugada de este sábado 7 de marzo, la detonación de un artefacto explosivo provocó momentos de pánico entre los miembros de Amor Rebelde y los asistentes. Hasta el momento se ha confirmado que hay 34 personas heridas, de las cuales cinco estarían críticas, según la Gerencia Regional de Salud.

El lamentable hecho se reportó alrededor de las 3.30 a. m. y los heridos fueron trasladados a los hospitales Belén y Regional Docente de Trujillo. Algunos de ellos presentan contusión pulmonar y múltiples heridas causadas por esquirlas. Entre los afectados también se encuentran tres menores de edad (uno de 16 y dos de 17 años).


