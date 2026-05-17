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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 17 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.

Consulta cuáles son las predicciones para hoy domingo 17 de mayo.
Consulta cuáles son las predicciones para hoy domingo 17 de mayo. | Foto: composición LR
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¿Este domingo 17 de mayo estará marcado por oportunidades o retos para tu signo? Revisa las predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre lo que le depara el destino a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy podría darte la respuesta que estabas buscando.

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 17 de mayo?

  • Aries: Tienes que analizar los motivos por los cuales no has deseado aceptar la invitación de esa persona que intenta reconciliarse contigo. No tomes decisiones basándote en el rencor. Intenta perdonar.
  • Tauro: A pesar de la gran atracción que siente por ti, la persona que te interesa actúa con frialdad y distancia porque no quiere perder el control de sus emociones. Con el tiempo su actitud cambiará.
  • Géminis: Estás sintiéndote agotado de los temas domésticos y el hecho de atender constantemente las necesidades de tu entorno familiar. Rompe la rutina y busca un espacio para ti. Lo necesitas.
  • Cáncer: Tu atractivo está acercando a una nueva persona. A pesar del deseo intenso que existe entre los dos, no puedes caer en ninguna obsesión. Contrólate y aléjate si consideras que no es saludable.
  • Leo: No eres culpable de ese conflicto que te ha distanciado de esa persona que consideras importante en tu vida sentimental. No te dañes con culpas y deja que el tiempo permita las aclaraciones.
  • Virgo: Una persona especial vuelve a ponerse en contacto contigo. Creíste que las diferencias entre los dos eran irreconciliables, pero te demostrará que su cariño es más fuerte. Día de reconciliación.
  • Libra: Estás haciéndote cargo de responsabilidades que le competen a otros familiares. No puedes permitir ningún abuso. Trata de marcar los límites y aprovecha el día para relajarte y descansar.
  • Escorpio: Luego de esa ruptura amorosa llegará una nueva ilusión. Tu intuición es poderosa y debes de utilizarla para detectar las verdaderas intenciones de quienes se aproximan. Sé cauteloso.
  • Sagitario: No habrá descanso para ti. Necesitas avanzar asuntos importantes en tu agenda laboral y gracias a tu perseverancia todo estará bajo tu control. Por la noche tendrás una reunión con amigos.
  • Capricornio: Termina ese tiempo de retrasos y lentitud. Ahora todo comenzará a acelerarse para ti. Es posible que planifiques un viaje corto o desees incursionar en nuevos negocios. No pongas límites.
  • Acuario: Esa persona sabe que ya no puede ejercer control sobre ti. El único camino que le queda es asumir sus errores y prometer un cambio. Hoy notarás ese deseo por volver a tu lado y lo disculparás.
  • Piscis: Te sientes perdido entre tantos problemas, pero hoy las cosas cambian para ti. Una amistad que resalta por perspicaz te dará soluciones inteligentes con los cuales resolverás inconvenientes.
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