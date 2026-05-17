➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 17 de mayo, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 16 de mayo, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Este domingo 17 de mayo estará marcado por oportunidades o retos para tu signo? Revisa las predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre lo que le depara el destino a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy podría darte la respuesta que estabas buscando.
¿Qué dice el horóscopo de este domingo 17 de mayo?
- Aries: Tienes que analizar los motivos por los cuales no has deseado aceptar la invitación de esa persona que intenta reconciliarse contigo. No tomes decisiones basándote en el rencor. Intenta perdonar.
- Tauro: A pesar de la gran atracción que siente por ti, la persona que te interesa actúa con frialdad y distancia porque no quiere perder el control de sus emociones. Con el tiempo su actitud cambiará.
- Géminis: Estás sintiéndote agotado de los temas domésticos y el hecho de atender constantemente las necesidades de tu entorno familiar. Rompe la rutina y busca un espacio para ti. Lo necesitas.
- Cáncer: Tu atractivo está acercando a una nueva persona. A pesar del deseo intenso que existe entre los dos, no puedes caer en ninguna obsesión. Contrólate y aléjate si consideras que no es saludable.
- Leo: No eres culpable de ese conflicto que te ha distanciado de esa persona que consideras importante en tu vida sentimental. No te dañes con culpas y deja que el tiempo permita las aclaraciones.
- Virgo: Una persona especial vuelve a ponerse en contacto contigo. Creíste que las diferencias entre los dos eran irreconciliables, pero te demostrará que su cariño es más fuerte. Día de reconciliación.
- Libra: Estás haciéndote cargo de responsabilidades que le competen a otros familiares. No puedes permitir ningún abuso. Trata de marcar los límites y aprovecha el día para relajarte y descansar.
- Escorpio: Luego de esa ruptura amorosa llegará una nueva ilusión. Tu intuición es poderosa y debes de utilizarla para detectar las verdaderas intenciones de quienes se aproximan. Sé cauteloso.
- Sagitario: No habrá descanso para ti. Necesitas avanzar asuntos importantes en tu agenda laboral y gracias a tu perseverancia todo estará bajo tu control. Por la noche tendrás una reunión con amigos.
- Capricornio: Termina ese tiempo de retrasos y lentitud. Ahora todo comenzará a acelerarse para ti. Es posible que planifiques un viaje corto o desees incursionar en nuevos negocios. No pongas límites.
- Acuario: Esa persona sabe que ya no puede ejercer control sobre ti. El único camino que le queda es asumir sus errores y prometer un cambio. Hoy notarás ese deseo por volver a tu lado y lo disculparás.
- Piscis: Te sientes perdido entre tantos problemas, pero hoy las cosas cambian para ti. Una amistad que resalta por perspicaz te dará soluciones inteligentes con los cuales resolverás inconvenientes.