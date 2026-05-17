➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 17 de mayo, según Jhan Sandoval

Consulta cuáles son las predicciones para hoy domingo 17 de mayo. | Foto: composición LR

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¿Este domingo 17 de mayo estará marcado por oportunidades o retos para tu signo? Revisa las predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre lo que le depara el destino a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy podría darte la respuesta que estabas buscando.

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 17 de mayo?