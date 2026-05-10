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Cantantes de Corazón Serrano impactan al mostrar a sus mamás en emotivo homenaje por el Día de la Madre: "Briela es un espejo"

Un fan incluso llegó a preguntar si la foto compartida por Briela Cirilo era IA debido al increíble parecido con su mamá. Las integrantes conmovieron en redes con dulce gesto en el Día de la Madre.

Corazón Serrano se sumó a las celebraciones por el Día de la Madre en Perú este domingo 10 de mayo.
Corazón Serrano se sumó a las celebraciones por el Día de la Madre en Perú este domingo 10 de mayo. | Foto: composición LR/Facebook
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Corazón Serrano sorprendió a sus seguidores con un homenaje especial por el Día de la Madre. El grupo de cumbia compartió mensajes cargados de emoción y gratitud, acompañados de fotografías en las que cada una de sus cantantes lucía junto a sus mamás, gesto que generó una ola de ternura entre los fanáticos.

La iniciativa no solo resaltó el vínculo familiar de las intérpretes, sino que también despertó comentarios sobre el gran parecido físico entre las artistas y sus progenitoras. Entre todas las publicaciones, una de las que más llamó la atención fue la de Briela Cirilo, quien fue descrita por los seguidores como un fiel reflejo de su madre, al punto de ser considerada “un espejo” de su imagen.

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Cantantes de Corazón Serrano impactan con fotos junto a sus madres

Yrma Guerrero, cofundadora de Corazón Serrano, fue la primera en sumarse al homenaje con una dedicatoria especial a su madre, en la que resaltó las enseñanzas recibidas y, con humor, la paciencia que ella ha tenido como mamá. A su mensaje se añadieron los de Lesly Águila y Susana Alvarado, quienes compartieron emotivas palabras acompañadas de fotografías. En el caso de Águila, la cantante publicó una imagen del recuerdo en la que aparece de niña sentada en el regazo de su progenitora, lo que generó gran ternura entre los seguidores.

La cadena de homenajes continuó con Briela Cirilo, Ana Lucía Urbina, Milagros Díaz, Kiara Lozano, Cielo Fernández y Sharik Arévalo, la más reciente incorporación a la delantera vocal tras ganar un casting internacional. Todas ellas dedicaron reflexiones cargadas de cariño y se mostraron junto a sus madres en retratos actuales y de su niñez. Kiara, por ejemplo, compartió una fotografía en la que aparece junto a su progenitora en un río.

Homenaje de Kiara Lozano a su mamá en el Día de la Madre

Homenaje de Kiara Lozano a su mamá en el Día de la Madre. Foto: Corazón Serrano

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Briela Cirilo sorprende por el increíble parecido con su mamá

Briela Cirilo fue una de las integrantes que más comentarios generó en redes sociales debido al increíble parecido con su madre. Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes que resaltaban la similitud entre ambas. “Briela, es poner una foto, no un espejo”, “¿De Briela es IA? Igualitas” y “Briela es idéntica a su mamá” fueron algunas de las expresiones que se repitieron en la publicación.

La intérprete chalaca, además, optó por un gesto distinto al de sus compañeras al dedicarle un acróstico a su mamá con la palabra “madre”. El detalle creativo no pasó desapercibido y fue celebrado por los seguidores, quienes también destacaron a cada una de las cantantes y a sus mamis en este día especial que en Perú se celebra, en 2026, el 10 de mayo.

Homenaje de Briela Cirilo a su mamá en el Día de la Madre

Homenaje de Briela Cirilo a su mamá en el Día de la Madre. Foto: Corazón Serrano

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