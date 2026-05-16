¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura 2026?

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Tras el triunfazo de Alianza Lima por 1-0 en Cusco ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura, el conjunto blanquiazul es el favorito para coronarse campeón. Conoce qué resultados necesita el cuadro íntimo para llevarse el primer título del año en el fútbol peruano.

Alianza Lima y los resultados que necesita para campeonar el Torneo Apertura 2026

Con la victoria de Alianza Lima en la fecha 15, los blanquiazules tienen la primera opción de llevarse el Torneo Apertura. La jornada aún no culmina, falta el encuentro entre Los Chankas ante CD Moquegua. Dicho duelo es importante ya que, el conjunto de Andahuaylas es el único equipo que puede alcanzar a los íntimos en la tabla. Los ‘Guerreros’ necesitan ganar para llegar con chances en el duelo directo en que se jugará en Matute.

En la siguiente jornada, Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva. A los blanquiazules les bastaría un empate ante los de Andahuaylas para cononarse campeones. Esto, debido a que solo quedan 6 puntos en disputa, misma diferencia entre ambos clubes en la tabla de posiciones hasta el momento.

Partidos pendientes de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima tendrá que jugar de local en Matute y luego viajar a Cajamarca para completar el primer torneo del año.

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | Sábado 23/05 - 8.30 p. m.

Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima | Domingo 31/05 - 3.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima se mantiene como único líder del Torneo Apertura con 36 puntos. Los Chankas es el único equipo que puede arrebatarle el primer lugar a los blanquiazules.