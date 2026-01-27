A través de un reciente en vivo, Ale Seijas, integrante de Amor Rebelde, dio que hablar al señalar que en el trabajo "no tengo ni amigas". Según aseguró la joven cantante de 19 años, en el rubro existe mucha envidia y, por ello, no puede entablar vínculos amicales.

En esa misma línea, Seijas indicó que "en la única persona que puedes confiar es en tu mamá". Sus declaraciones generaron la inmediata reacción de cientos de usuarios en redes sociales, quienes se cuestionaron dónde quedó la frase que Amor Rebelde, más que una marca, era una familia.

Ale Seijas confirma que continúa en Amor Rebelde

Mediante un en vivo de TikTok, Ale Seijas desmintió que ya no pertenezca a la agrupación Amor Rebelde, como se especulaba en las diferentes redes sociales. "Tranquilos chicos. Hay Ale Seijas en Amor Rebelde para rato", declaró la joven cantante de música tropical.

Según algunas especulaciones, la vocalista habría sido suspendida temporalmente por su romance con el percusionista de la agrupación. El creador de contenido Anthony Quipa mostró una supuesta captura de una conversación en la que se puede leer que Ale Seijas habría estado pagando los viajes del músico, así como otros favoritismos.

¿Quién es Ale Seijas?

Alexandra Mileny Seijas Chicana, nombre real de Ale Seijas, es una joven cantante de 19 años del género de música tropical y parte de la nueva generación de artistas de cumbia. Su carrera empezó en 2024, tras ganar un casting nacional para ser la nueva integrante de La Bella Luz.

En el 2025, fue presentada como parte de la nueva delantera de Son del Duke, consolidando su presencia en la escena musical peruana.

Actualmente, es parte de la agrupación Amor Rebelde, donde comparte escenario junto a Paola Rubia, Kassandra Chanamé y Alejandra Guerrero.