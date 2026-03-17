La cantante de cumbia Camila Doza, reconocida por integrar la agrupación Amor Rebelde, reveló que vive un difícil momento personal tras sufrir la dolorosa pérdida de su bebé, a casi tres meses de anunciar que se encontraba en estado de gestación.

A través de un comunicado, la joven de 21 años lamentó la muerte de su bebé. “Queridos amigos, seguidores y familia: hoy me toca abrir mi corazón con ustedes y contarles que, con mucho amor y esperanza, esperaba a mi bebé, pero lamentablemente Dios decidió llevárselo antes de tiempo”, se lee en la primera parte de la misiva publicada en redes sociales.

comunicado de Camila Doza

Cantante de Amor Rebelde atraviesa doloroso momento

En la misma línea, Doza confesó que la pérdida de su bebé, aunque aún no había nacido, es un hecho muy lamentable para ella y sus seres cercanos, quienes intentarán asimilar la dolorosa noticia juntos. “Mi corazón está lleno de tristeza y es un dolor que no se lo deseo a nadie. Nadie se imagina pasar por esto, pero es una prueba más que Dios está poniendo en mi camino”.

Asimismo, señaló que el hecho la ha marcado y que no se encuentra emocionalmente bien. “Mi corazón está de luto”, confesó. Pese al dolor, Doza agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido de los integrantes de Amor Rebelde y de los fans. “Agradecerles a las personas que se preocuparon por mí y pedirles, por favor, que respeten este momento que estoy pasando”, concluyó.

Camila Doza anunció su embarazo a inicios del año

El viernes 30 de enero de 2026, la integrante de Amor Rebelde anunció que se encontraba esperando a su primer bebé. Según contó en esa oportunidad, la noticia la tomó por sorpresa. “Ante los rumores que vienen circulando sobre mi persona, considero oportuno comunicar que efectivamente me encuentro en estado de embarazo”.

La joven no reveló más detalles. Aunque sí dejó en claro que, aunque el bebé no fue planificado, asumirá su llegada con responsabilidad. “Esta situación tomó por sorpresa tanto a mi pareja como a mí; sin embargo, la estamos afrontando con responsabilidad y también alegría”, comunicó.











