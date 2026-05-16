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La Corte Suprema revisará el caso entre Jefferson Farfán y Melissa Klug

Decisión de la Corte Suprema deja en suspenso el pago de 300.000 dólares que había exigido Jefferson Farfán como indemnización a Melissa Klug, su expareja y madre de sus dos hijos varones.

Jefferson Farfán pide 300.000 dólares a Melissa Klug como indemnización por incumplir un acuerdo de confidencialidad.
Jefferson Farfán pide 300.000 dólares a Melissa Klug como indemnización por incumplir un acuerdo de confidencialidad. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram
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La Corte Suprema ha decidido aceptar la revisión del caso entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, lo que deja en suspenso el pago de 300.000 dólares que el exfutbolista le había exigido a la empresaria. La decisión del juzgado de primera instancia de anular la resolución que obligaba a la popular ‘Blanca de Chucuito’ a indemnizar al exjugador ha generado gran expectativa.

El expediente aún no ha sido elevado a la Sala Suprema, que será la encargada de tomar la decisión final sobre si corresponde o no el pago de la indemnización. Este caso ha captado la atención del público, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por las implicancias legales que podría tener.

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La controversia entre Farfán y Klug ha estado marcada por diversas declaraciones y situaciones que los han mantenido en el ojo público. La resolución de la Corte Suprema será crucial para determinar el futuro de este conflicto legal.

Naturaleza del caso Jefferson Farfán vs. Melissa Klug

El litigio entre Jefferson Farfán y Melissa Klug se centra en una demanda por indemnización que el exfutbolista interpuso contra la madre de sus dos hijos varones.

La suma de 300.000 dólares fue inicialmente exigida por un juzgado de primera instancia, pero la reciente anulación de esta resolución ha cambiado el rumbo del proceso. La Corte Suprema, al aceptar revisar el caso, abre la puerta a una nueva evaluación de los hechos y las pruebas presentadas.

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Expectativas sobre la decisión final

La Sala Suprema, al ser la última instancia en este tipo de casos, tendrá la responsabilidad de decidir si el pago de la indemnización es procedente. La espera por la elevación del expediente es un momento crítico, ya que tanto Farfán como Klug han expresado sus posturas en diversas ocasiones.

La resolución que emita la Corte no solo afectará a las partes involucradas, sino que también podría sentar un precedente para casos similares.

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