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Magaly Medina explota al revelar que debe pagarle S/350.000 a Jefferson Farfán tras perder juicio: "No me metí a su cuarto"

¡No se guardó nada! Magaly Medina expuso la fuerte suma que tendrá que darle a Jefferson Farfán, quien la demandó luego de mostrar imágenes junto a Yahaira Plasencia en su departamento.

Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina en 2019.
Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina en 2019. | Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Magaly Medina no pudo contener su indignación al revelar que deberá pagarle S/350.000 a Jefferson Farfán tras el juicio que el exfutbolista entabló acusándola de violación a la intimidad agravada, en un caso vinculado a su expareja, Yahaira Plasencia.

En medio de la transmisión de su programa en vivo, ‘Magaly TV, la firme’, la periodista de espectáculos terminó estallando y exponiendo su situación mientras abordaba la reciente liberación de una empresaria que dejó crítico a un vigilante en Trujillo tras atropellarlo cuando manejaba en estado de ebriedad.

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Magaly Medina revela cuánto debe pagarle a Jefferson Farfán

Al comentar el caso de la empresaria, Magaly habló acerca de las injusticias que muchos ciudadanos viven en el país. Fue entonces cuando mencionó su propia experiencia con Jefferson Farfán, revelando la fuerte suma que deberá pagarle al exdeportista tras fallo judicial. “S/350.000 le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento”, argumentó con molestia.

Recordemos que el empresario presentó una demanda en 2019 contra la periodista de espectáculos principalmente por violación a la intimidad agravada, luego de que en su programa se difundieran, sin consentimiento, imágenes de él junto a Yahaira Plasencia en la terraza de su departamento en Miraflores.

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“Nos sentimos violentados los ciudadanos de a pie”: Magaly Medina indignada con la Justicia

La popular ‘Urraca’ aprovechó la ocasión para cuestionar lo que considera una creciente tendencia a la judicialización de conflictos mediáticos y a la búsqueda de indemnizaciones desproporcionadas por parte de figuras de la farándula nacional. “Imagínense, S/350.000. Todos ahora piden un millón de soles porque ‘Ay, porque me dijo tonta’, ‘Ay, porque criticó mi cuerpo’ y ‘Ay, me violenta contra la mujer’”, aseguró, sin mencionar nombres en particular.

Asimismo, la conductora —quien también enfrenta otro proceso iniciado por Yahaira Plasencia por presunta difamación agravada— lanzó duras críticas al sistema de justicia y a las autoridades, poniendo en duda decisiones que, según ella, terminan vulnerando a los ciudadanos comunes. “Y la que ejerce las autoridades cuando se trata de impartir justicia… ahí nos sentimos violados los ciudadanos de a pie”, condenó con firmeza.

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