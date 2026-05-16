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Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra protagonizan fuerte 'pelea' en plena calle: efectivos policiales tuvieron que intervenir

Se dijeron de todo. David Pantera Zegarra y Jonathan Maicelo no se contuvieron y protagonizaron un escándalo en plena vía pública. Debido al incidente, la policía tuvo que intervenir rápidamente.

Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra son dos de los boxeadores peruanos más mediáticos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra son dos de los boxeadores peruanos más mediáticos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Un inesperado altercado entre Jonathan Maicelo y David Pantera Zegarra llamó la atención de usuarios en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que ambos se enfrentaban en plena calle. En las imágenes, los deportistas se increpan con palabras de alto calibre mientras una persona intenta separarlos, lo que genera tensión y sorprende a los transeúntes que presencian la escena. La situación se intensificó lo suficiente como para que efectivos policiales intervinieran y evitaran que el conflicto escalara.

Sin embargo, lo que parecía un enfrentamiento real resultó ser parte de una estrategia publicitaria. La pelea entre los boxeadores, que rápidamente se convirtió en tendencia, era en realidad un creativo spot para una tienda de perfumes. La difusión del video provocó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentaron y celebraron el ingenio detrás de la campaña.

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La pelea viral entre Pantera Zegarra y Jonathan Maicelo

El video que rápidamente se viralizó en redes sociales comienza con David Pantera Zegarra y Jonathan Maicelo intercambiando empujones y ligeros golpes en plena calle. En medio del enfrentamiento, se observa a una persona intentando separarlos, aunque sin éxito, mientras la tensión entre ambos parece escalar con cada segundo.

La escena alcanzó un punto crítico cuando un efectivo policial llegó al lugar para intervenir, logrando que ambos se detuvieran momentáneamente.

A pesar de la presencia de la autoridad, Maicelo no dudó en lanzar comentarios provocativos hacia Zegarra: "¿Qué fue causa? Muchos hablas y no haces ni pi***", le dijo, instándolo a resolver sus diferencias en plena vía pública. Por su parte, el exintegrante de 'Combate' no se mostró intimidado y aceptó el reto de enfrentarlo.

Sin embargo, la aparente confrontación dio un giro inesperado cuando la discusión pasó a sus aromas favoritos y, minutos después, apareció un vendedor de la tienda de perfumes, con lo que quedó claro que todo se trataba de un comercial que mezclaba humor, acción y promoción de productos.

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Usuarios reaccionan al enfrentamiento entre los boxeadores

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra tienen una rivalidad marcada en el mundo del boxeo e incluso una pelea pendiente. Por ello, que ambos se hayan juntado para grabar un video viral, pese a sus enfrentamientos previos, fue celebrado por diversos usuarios en redes sociales.

“¡Qué cracks! Lo lograron”, “y así terminó la novela, el Perú entero dio a conocer la amistad que tienen estos dos personajes haciendo publicidad a una marca”, “una vez más, Perú demostrando que supera la IA” y “nunca pensé ver a ellos juntos en mi vida”, fueron algunos de los comentarios.

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