La empresaria Darinka Ramírez y su abogado se presentaron en programa de Magaly Medina tras asegurar que Jefferson Farfán quería reducir la pensión de su hija. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

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La disputa legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por la pensión de su hija sigue encendiendo la farándula nacional. Tras denunciar que el exfutbolista buscaría reducir el monto destinado a la menor de tres años, el abogado de la empresaria reveló cuál es la cifra que solicitan como pensión definitiva de alimentos.

La influencer y su representante acudieron al programa de Magaly Medina para exponer nuevas aristas del caso. En el reportaje de ‘Magaly TV, la firme’, la expareja de la ‘Foquita’ expresó su indignación al punto de sugerirle al exseleccionado nacional que le retire el apellido a la niña “si le duele tanto pagar”.

Abogado de Darinka Ramírez expone cuánto pide de pensión para su hija

De acuerdo con Darinka Ramírez, por mutuo acuerdo, decidieron que Jefferson Farfán brindara una pensión de S/ 8.000 mensuales, cifra que el exfutbolista cumplía puntualmente cada mes. Sin embargo, la situación cambió cuando la empresaria inició un juicio de alimentos y el juzgado fijó una cifra anticipada de S/7.000. Desde entonces, Farfán apeló para reducir el monto y propuso entregar S/4.200.

En esa línea, el abogado de Ramírez detalló la suma que realmente solicita la madre de la menor y cuestionó la asignación provisional. “No es regular pedir una reducción. Lo que pasa es que acá ha habido un problema: el Juzgado ha fijado una asignación anticipada de S/7.000. Nosotros estamos pidiendo de pensión de alimentos casi S/15.000, aproximadamente”, declaró. Según el programa de Magaly Medina, Farfán pretende pagar menos de la tercera parte de lo exigido por Darinka y estaría buscando un esquema de “50/50” con su expareja.

En un documento difundido por ‘Magaly TV, la firme’, se lee el pedido expreso del exseleccionado: “Se establezca, como ya lo hemos indicado, una asignación anticipada no mayor a S/4.240, acorde a los gastos reales de mi menor hija de tan solo 3 años”. Para el representante legal de Ramírez, la solicitud podría justificarse si existiera una disminución comprobada de la capacidad económica del padre, pero señaló que Farfán no ha demostrado tal escenario en la contestación de la demanda.