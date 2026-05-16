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Karen Schwarz y Ezio Oliva tomaron la decisión de distanciarse temporalmente, ya que el cantante regresó a Lima, Perú, debido a una serie de presentaciones en provincias. Por esa razón, la exconductora de televisión grabó un video junto a sus dos hijas en el que expresan su tristeza por su partida.

“Ya te extrañamos, Ezio Oliva. Disfruta estos días en nuestro lindo Perú”, escribió la exmiss Perú. La pareja estará separada por más de una semana, mientras la empresaria se queda al cuidado de las pequeñas en Madrid.

Ezio Oliva llegó a Perú desde España y sorprende a sus fans con importante anuncio

El cantante pop Ezio Oliva arribó al Perú el viernes 15 de mayo, donde ya tiene programada una serie de presentaciones. Este sábado ofrecerá un show en Huacho y el jueves 21 volverá a Lima para participar en un matrimonio privado.

Por otra parte, el artista alegró a sus seguidores en Perú y Latinoamérica al anunciar su regreso junto a su grupo Adammo, una de las boy bands más populares del país en años anteriores. Su retorno se dará en el festival 'Viva Perú', que se desarrollará durante las fiestas patrias, en julio.

Karen Schwarz llora al dejar a sus hijas en su primer día de clases en España

Karen Schwarz y Ezio Oliva protagonizaron conmovedoras escenas días atrás al acompañar a sus hijas en su primer día de clases en España. La exmodelo fue quien terminó quebrándose, ya que tuvo que dejarlas en el colegio y despedirse de ellas.

“¿Cómo no voy a llorar? Tantos meses con mis gorditas”, expresó ante la pregunta de su esposo, quien grabó su reacción. Para consolarla, Ezio intentó calmarla con unas palabras de apoyo. “Ay, amorcito, ya tocaba que empiecen esta nueva etapa… Ha sido un proceso duro, pero lindísimo y de mucho aprendizaje. Seguimos avanzando”, finalizó.