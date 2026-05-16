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Rodrigo Cuba desata revuelo tras confesión sobre Ale Venturo y otras mujeres en vivo: “Soy demasiado fijón”

El futbolista 'Gato' Cuba debutó como conductor de podcast y tuvo como invitada a su novia y madre de su hija, Ale Venturo.

'Gato' Cuba y Ale Venturo llevan cuatro años de relación. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram.
'Gato' Cuba y Ale Venturo llevan cuatro años de relación. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram.
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Rodrigo Cuba viene sorprendiendo en una nueva faceta lejos de las canchas. El futbolista ahora forma parte del podcast 'Fuera de horario', donde comparte la conducción junto a otros influencers en su debut como presentador en este formato digital que gana popularidad en redes sociales.

En una de las recientes emisiones del programa, el popular 'Gato' tuvo como invitada especial a su actual pareja, Ale Venturo, con quien mantiene una relación estable. Durante la conversación, ambos protagonizaron un momento que no pasó desapercibido, luego de que el deportista revelara un particular fetiche relacionado con la madre de su hija.

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¿Cuál fue la revelación de Rodrigo Cuba con Ale Venturo?

Durante la charla, Rodrigo Cuba sorprendió al confesar sin filtros una de sus preferencias más personales al momento de fijarse en una mujer, lo que generó reacciones inmediatas en el set y en redes sociales.

“Tengo fetiche de mirar los pies. O sea, si yo veo a una chica con sandalias, automáticamente ni siquiera puedo verle la cara. Soy demasiado fijón”, dijo el futbolista.

Por su parte, la empresaria también intervino en la conversación y recordó una curiosa situación que vivió con el futbolista al inicio de su relación, dejando entrever el nivel de atención que él presta a este detalle.

“A mí me dijo: "Mándame foto de tus pies, antes de conocerme. Y yo traté de ponerle lo más feo posible. Imagínate que una vez me dijo que mi mamá se había cambiado el color de los pies. Y yo digo, claro, ¿qué te importa a ti?”, añadió Ale Venturo.

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¿Cuánto tiempo llevan juntos 'Gato' Cuba y Ale Venturo?

Rodrigo Cuba y Ale Venturo mantienen una relación sentimental desde hace aproximadamente cuatro años, con lo que se han convertido en una de las parejas más mediáticas del espectáculo local. A lo largo de este tiempo, ambos han mostrado una relación estable y cercana, y han compartido diversos momentos de su vida personal en redes sociales.

Con el paso del tiempo, el futbolista y la empresaria han fortalecido su vínculo, incluso pese a la exposición mediática y los comentarios públicos. Actualmente, continúan juntos, se apoyan en sus proyectos personales y familiares, y se consolidan como una pareja sólida dentro del ámbito del entretenimiento.

 

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