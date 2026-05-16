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Rafael Cardozo apoya a Said Palao y cree firmemente que se arrepintió tras ampay en Argentina: "El que más sufre es quien falla"

El presentador Rafael Cardozo mostró solidaridad hacia Said Palao tras el escándalo del ampay en Argentina y aseguró que Alejandra Baigorria ya lo habría perdonado, aunque posiblemente con un ultimátum.

Tras el ampay en Argentina, se especula que el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao está en crisis.
Tras el ampay en Argentina, se especula que el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao está en crisis. | Foto: composición LR/Intagram/América TV
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Rafael Cardozo cree en el arrepentimiento de Said Palao tras el polémico ampay en Argentina. El brasileño se refirió al episodio en el que el chico reality fue captado junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y varias mujeres, un destape difundido por Magaly Medina en marzo de 2026 que aún genera controversia y reacciones en la farándula nacional.

En una reciente entrevista, el presentador de televisión se puso del lado de Palao y dejó entrever que sería él quien más sufre actualmente, pues cargaría con el peso de haberle fallado a su esposa, Alejandra Baigorria.

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“El que más sufre es quien falla”: Rafael Cardozo se solidariza con Said Palao tras ampay

Aunque al inicio Rafael Cardozo optó por bromear al señalar que no fue invitado al polémico yate en Argentina, su respuesta cambió de tono al mostrar pesar por la situación. El presentador sugirió que el episodio habría impactado de manera significativa en Said Palao.

“No estuve en el yate porque no me invitaron. Es una pena lo que ha pasado, porque el que más sufre es quien falla”, declaró a Trome, evidenciando empatía hacia el participante de ‘Esto es guerra’ en medio de la controversia.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria confiesa su deseo de adoptar a niña africana tras conmoverse por su situación: “Me la llevaría conmigo”

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Rafael Cardozo cree en el llanto de Said Palao

En medio de la entrevista, Cardozo fue consultado sobre la autenticidad de las emociones de Said Palao, quien rompió en llanto en plena transmisión de ‘Esto es guerra’ al pedirle perdón a la popular ‘Gringa de Gamarra’. El modelo no dudó en respaldar al influencer, asegurando que sus muestras de arrepentimiento eran genuinas y que el episodio había marcado un antes y un después en su relación con Alejandra Baigorria.

“Sí, claro (creo en su llanto). Estoy seguro de que Alejandra lo perdonó, pero le dio un ultimátum y le dijo: ‘No lo vuelvas a hacer’”, expresó, dejando en claro que, pese al perdón, para él la pareja atraviesa un momento delicado condicionado por la confianza y las advertencias de la empresaria.



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