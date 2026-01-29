HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

El fallo judicial confirma que la empresaria deberá asumir una millonaria penalidad tras vulnerar el contrato que le impedía hablar sobre su expareja Jefferson Farfán.

Melissa Klug perdió juicio en pultima instancia. Foto: composición LR/Instagram
Melissa Klug perdió en última instancia el proceso legal que mantenía con Jefferson Farfán por el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad relacionado con su pasada relación. Como resultado, la 'Blanca de Chucuito' deberá pagarle al exfutbolista la suma de 300.000 dólares, monto que había sido establecido como penalidad en caso de que se vulnerara el contrato firmado entre ambas partes.

La información fue compartida en el programa 'Amor y fuego', en el que el conductor Rodrigo González reveló detalles de la resolución judicial. “Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha viol***, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo”, comentó en vivo.

lr.pe

Melissa Klug deberá pagar 300.000 dólares a Farfán tras perder juicio

Según lo expuesto en el programa de Peluchín, Jefferson Farfán denunció a Melissa Klug por no respetar el acuerdo de confidencialidad que ambos habían firmado, el cual le impedía revelar aspectos de su relación pasada. Aunque la empresaria ya había perdido en una instancia previa, decidió apelar; sin embargo, la decisión final volvió a favorecer a la 'Foquita'.

Rodrigo González leyó parte de la resolución durante el programa: “Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de… ¡300.000 dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa... hay que tener cuidado con lo que uno firma”.

lr.pe

Meliss Klug aclaró por qué firmó acuerdo de confidencialidad

La 'Blanca de Chucuito' habló sobre este tema durante su participación en el programa 'Esta noche' con la Chola Chabuca, en agosto de 2025. En aquella entrevista, explicó por qué decidió firmar la cláusula de confidencialidad y también por qué optó por llevar el caso a una segunda instancia.

“Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer, porque si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión”, expresó la expareja de Jesús Barco.

