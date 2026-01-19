Macla Yamada de Ouke revela que fue auxiliada por bomberos tras casi desmayarse en concierto de Bad Bunny: "No me la pasé bien"
La actriz e integrante de La Roro Network detalló su mala experiencia en el concierto de Bad Bunny, donde sufrió problemas debido a la saturación de gente.
- Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"
- Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"
Durante la última edición del pódcast Ouke, la actriz Macla Yamada dio detalles de su mala experiencia en el concierto de Bad Bunny. Según su testimonio, la zona cerca de 'La casita' estuvo demasiado saturada hasta el extremo de que tuvo dificultades para respirar y fue auxiliada por bomberos. Esto solo le permitió a la conductora de La Roro Network ver las primeras canciones de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.
Actriz Macla Yamada fue auxiliada por bomberos en concierto de Bad Bunny
Macla Yamada generó preocupación entre sus seguidores al relatar que sufrió una descompensación durante el concierto de Bad Bunny. Detalló que cuando apenas iba en la tercera canción del show musical, comenzó a sentir que se le adormecía el cuerpo. "Se me empezaron a adormecer los brazos. Tomé agua y me calmé, luego nos empujan, todo me empezó a dar vueltas y mis amigos me sacaron", describió.
PUEDES VER: ‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”
Tras ello, fue auxiliada por paramédicos y recibió atención médica por parte de los bomberos. "Terminé en ‘La casita’, pero de los Bomberos. Me tomó mucho tiempo recuperarme, no me la pasé bien", indicó.
Macla Yamada comparó reciente concierto de Bad Bunny con anteriores giras
Tras revelar su mala experiencia, Macla Yamada recibió el apoyo de sus compañeros Carlos Orozco y Daniel Marquina. Al respecto, el youtuber Orozco contó que no asistió a este último concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', pero que sí tuvo la oportunidad de presenciar otros shows y lamentó el caos registrado este 2026. "Pensé que iba a ser un concierto como los otros", describió.
PUEDES VER: Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP y decenas sufren síntomas de asfixia
Tras su mala experiencia en el concierto, Macla Yamada coincidió con otros asistentes y aseguró que el evento habría estado sobrevendido, luego de casi descompensarse por el tumulto. “Todo estaba descontrolado, creo que estaba sobrevendido”, comentó.