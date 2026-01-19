Durante la última edición del pódcast Ouke, la actriz Macla Yamada dio detalles de su mala experiencia en el concierto de Bad Bunny. Según su testimonio, la zona cerca de 'La casita' estuvo demasiado saturada hasta el extremo de que tuvo dificultades para respirar y fue auxiliada por bomberos. Esto solo le permitió a la conductora de La Roro Network ver las primeras canciones de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Actriz Macla Yamada fue auxiliada por bomberos en concierto de Bad Bunny

Macla Yamada generó preocupación entre sus seguidores al relatar que sufrió una descompensación durante el concierto de Bad Bunny. Detalló que cuando apenas iba en la tercera canción del show musical, comenzó a sentir que se le adormecía el cuerpo. "Se me empezaron a adormecer los brazos. Tomé agua y me calmé, luego nos empujan, todo me empezó a dar vueltas y mis amigos me sacaron", describió.

Tras ello, fue auxiliada por paramédicos y recibió atención médica por parte de los bomberos. "Terminé en ‘La casita’, pero de los Bomberos. Me tomó mucho tiempo recuperarme, no me la pasé bien", indicó.

Macla Yamada comparó reciente concierto de Bad Bunny con anteriores giras

Tras revelar su mala experiencia, Macla Yamada recibió el apoyo de sus compañeros Carlos Orozco y Daniel Marquina. Al respecto, el youtuber Orozco contó que no asistió a este último concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', pero que sí tuvo la oportunidad de presenciar otros shows y lamentó el caos registrado este 2026. "Pensé que iba a ser un concierto como los otros", describió.

Tras su mala experiencia en el concierto, Macla Yamada coincidió con otros asistentes y aseguró que el evento habría estado sobrevendido, luego de casi descompensarse por el tumulto. “Todo estaba descontrolado, creo que estaba sobrevendido”, comentó.