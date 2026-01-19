HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Macla Yamada de Ouke revela que fue auxiliada por bomberos tras casi desmayarse en concierto de Bad Bunny: "No me la pasé bien"

La actriz e integrante de La Roro Network detalló su mala experiencia en el concierto de Bad Bunny, donde sufrió problemas debido a la saturación de gente.

Caos en concierto de Bad Bunny.
Caos en concierto de Bad Bunny. | Foto: composición LR/ YouTube

Durante la última edición del pódcast Ouke, la actriz Macla Yamada dio detalles de su mala experiencia en el concierto de Bad Bunny. Según su testimonio, la zona cerca de 'La casita' estuvo demasiado saturada hasta el extremo de que tuvo dificultades para respirar y fue auxiliada por bomberos. Esto solo le permitió a la conductora de La Roro Network ver las primeras canciones de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Actriz Macla Yamada fue auxiliada por bomberos en concierto de Bad Bunny

Macla Yamada generó preocupación entre sus seguidores al relatar que sufrió una descompensación durante el concierto de Bad Bunny. Detalló que cuando apenas iba en la tercera canción del show musical, comenzó a sentir que se le adormecía el cuerpo. "Se me empezaron a adormecer los brazos. Tomé agua y me calmé, luego nos empujan, todo me empezó a dar vueltas y mis amigos me sacaron", describió.

PUEDES VER: ‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

lr.pe

Tras ello, fue auxiliada por paramédicos y recibió atención médica por parte de los bomberos. "Terminé en ‘La casita’, pero de los Bomberos. Me tomó mucho tiempo recuperarme, no me la pasé bien", indicó.

Macla Yamada comparó reciente concierto de Bad Bunny con anteriores giras

Tras revelar su mala experiencia, Macla Yamada recibió el apoyo de sus compañeros Carlos Orozco y Daniel Marquina. Al respecto, el youtuber Orozco contó que no asistió a este último concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', pero que sí tuvo la oportunidad de presenciar otros shows y lamentó el caos registrado este 2026. "Pensé que iba a ser un concierto como los otros", describió.

PUEDES VER: Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP y decenas sufren síntomas de asfixia

lr.pe

Tras su mala experiencia en el concierto, Macla Yamada coincidió con otros asistentes y aseguró que el evento habría estado sobrevendido, luego de casi descompensarse por el tumulto. “Todo estaba descontrolado, creo que estaba sobrevendido”, comentó.

Notas relacionadas
‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

LEER MÁS
McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

LEER MÁS
Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

LEER MÁS
Periodista Martín Riepl revela incomodidad con Carlos Orozco tras anunciar su renuncia de La Roro Network: "Me está botando antes"

Periodista Martín Riepl revela incomodidad con Carlos Orozco tras anunciar su renuncia de La Roro Network: "Me está botando antes"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY en Cajamarca: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 19 de enero, según IGP?

Identifican a presuntos implicados en crimen de adolescente tras enfrentamiento entre barras en Iquitos

JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

Streamers

‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025