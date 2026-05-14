Flor Polo le exige más dinero a Néstor Villanueva y ahora pide el quíntuple de pensión de alimentos para sus hijos
El abogado de Flor Polo detalló que los gastos han aumentado por la educación, la movilidad y las necesidades diarias de los niños, quienes están en etapas escolares importantes.
- Susy Díaz conmueve al revelar la dura realidad que vive tras asumir los gastos de Florcita y su familia: "Estoy comiendo arroz con huevo"
- Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"
El problema legal entre Flor Polo y Néstor Villanueva parece no acabar nunca. En medio de la lucha del cantante por ver a sus hijos, la hija de Susy Díaz sorprendió al iniciar una nueva acción legal para que el cumbiambero aumente de manera considerable la pensión de alimentos.
Según informó 'América hoy', este jueves 14 de mayo, Flor Polo habría pedido un aumento de pensión a su expareja debido al incremento de gastos relacionados con la crianza de los menores, incluida la educación, la movilidad y otras necesidades diarias.
“Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, comentó el abogado de Flor Polo, Israel Castillo.
PUEDES VER: ¿Le fueron infiel? Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje tras encontrar arete de otra mujer: “No solo me lastimó a mí”
Flor Polo le exige más dinero a Néstor Villanueva
Florcita y Néstor Villanueva protagonizan una nueva disputa legal. La influencer solicita un aumento considerable de la pensión para sus hijos y la encargada de revelarlo fue Janet Barboza, quien expuso parte del documento presentado a la defensa del cantante. “Que la pensión alimenticia se incremente de S/1.000 a la suma de S/5.000 para cada hijo”, leyó Barboza, quien también lamentó que Néstor Villanueva no pueda ver a sus hijos y que estén perdiendo tiempo juntos.
Además del nuevo monto que Flor Polo estaría reclamando a Néstor Villanueva para sus hijos, el abogado Israel Castillo sostuvo que el cantante aún le debe a su patrocinada, ya que la deuda acumulada por concepto de devengados habría aumentado considerablemente en los últimos meses. Según Janet Barboza, el monto pendiente habría pasado de aproximadamente S/6.000 a casi S/14.000.
“Hay una cantidad que no ha cumplido y se va enviar al Ministerio Público para hacer la denuncia por omisión a la asistencia familiar. La primera liquidación aprobada por el juzgado es de 6586.45″, advirtió el letrado.