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Cómico ambulante Edwin Aurora pide prueba de paternidad a su hijo Álvaro Aurora y le exige que no utilice su apellido: “Uno tiene que ser agradecido”

Edwin Aurora lamenta que Álvaro no lo salude y le ha pedido que deje de usar su apellido. Asegura haberlo apoyado a lo largo de su carrera y espera que el joven acceda a someterse a un examen de paternidad.


Edwin Aurora comentó que siempre consideró a Álvaro como su hijo, a pesar de sus conflictos familiares. La relación se ha deteriorado y el artista acusó a su hijo de ser malagradecido y desinteresado en su legado.
Edwin Aurora comentó que siempre consideró a Álvaro como su hijo, a pesar de sus conflictos familiares. La relación se ha deteriorado y el artista acusó a su hijo de ser malagradecido y desinteresado en su legado. | Foto: captura Youtube
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El cómico ambulante Edwin Aurora Ávila sorprendió al revelar que duda de que su hijo Álvaro Aurora, quien también sigue sus pasos en la comedia, realmente lleve su sangre. En una extensa entrevista, el artista callejero contó que le ha pedido en más de una oportunidad que se hagan una prueba de ADN. Sin embargo, el joven se habría rehusado.

Aunque hizo un mea culpa por fallarle a la mamá de Álvaro, el exparticipante de 'Los reyes de la risa' aseguró que, cuando ella salió embarazada, ya tenía otra pareja. Sin embargo, él siempre lo vio como a un hijo y le ayudó a ingresar al mundo de la comicidad. A pesar de todo, el joven se habría portado mal con él.

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Edwin Aurora molesto con Álvaro Aurora

Edwin Aurora narró que él formó a Álvaro Aurora como cómico y lo hizo ingresar a Chabuca, donde los artistas de la calle hacen sus shows. Pero, con el pasar de los años, la relación se resquebrajó. “Esperé que Álvaro cumpla la edad correspondiente, le conté el caso. Él me dijo que no quiere ADN, que no quiere nada”, declaró.

Edwin Aurora asegura que siente la necesidad de saber si Álvaro Aurora es o no su hijo, sin imaginar que el joven se iba a indignar por el pedido. “No me habla, no me saluda”, manifestó sobre el exnovio de Thamara Gómez, a quien acusó de ser malagradecido.

Como Álvaro supuestamente le ha fallado cuando los han contratado para trabajar juntos, Edwin le pidió que ya no utilice su apellido. “Ni siquiera me llegó a presentar a su novia Thamara, pero sí la presentó a su mamá y a toda su familia”, acotó.

Finalmente, Edwin Aurora manifestó que Álvaro Aurora ya no lo saluda, como lo hacen Kike Suero o Cachay. “Que me desmienta pues. Tengo pruebas de lo que estoy hablando. Desde que era un niño, yo lo asistí. Llené su barriga, puse zapatos en sus pies, lo ayudé y si hoy él es cómico, es porque yo lo formé”, añadió molesto.

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