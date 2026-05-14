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Alejandra Baigorria confiesa su deseo de adoptar a niña africana tras conmoverse por su situación: “Me la llevaría conmigo”

Empresaria Alejandra Baigorria quedó fascinada al conocer a una niña de Malawi y luego se mostró conmovida al descubrir que ella, al igual que muchos otros menores, solo come una vez al día.

Alejandra Baigorria instó a sus seguidores a donar S/130 para ayudar a que estos niños puedan comer durante un mes. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria instó a sus seguidores a donar S/130 para ayudar a que estos niños puedan comer durante un mes. Foto: Composición LR/Instagram.
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Alejandra Baigorria viajó al continente africano para brindar ayuda humanitaria en favor de niños con desnutrición. Durante su estadía, la empresaria se quebró al conocer la dura realidad que viven los menores en Malawi, donde vio que muchos de ellos apenas comen una vez al día. "Aun así, sonríen y agradecen lo que tienen. Mi corazón se partió", expresó.

Sin embargo, la influencer, de 37 años, también dejó ver su lado más maternal y quedó conmovida al conocer a una niña, a quien cargó con gran emoción. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y sorprendieron porque reveló que le gustaría adoptarla.

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Alejandra Baigorria revela que desea adoptar a niña africana

En el clip, Alejandra Baigorria aparece abrazando a una niña de Malawi, de aproximadamente 4 o 5 años. Ambas juegan frente a la cámara mientras se muestran muy sonrientes y disfrutan del momento.

No obstante, al compartir este video, la influencer deslizó su deseo de adoptarla e iniciar su etapa materna junto a su aún esposo, Said Palao. "Me la llevaría conmigo, son unos angelitos", escribió la gringa de Gamarra.

Además, en las mismas imágenes, publicó un enlace para invitar a sus seguidores en Perú a donar S/130 y así comprar bolsas de vitaminas que permitan asegurar la alimentación de un niño durante un mes completo. "Por 130 soles están haciendo que uno de esos pequeños coma por 30 días", señaló la empresaria mientras mostraba a los menores disfrutando de sus alimentos.

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Alejandra Baigorria y su periplo en China

Alejandra Baigorria también estuvo varias semanas en China, donde compró material de última generación para su marca de ropa, además de aprender nuevas estrategias de negocio para aplicarlas en la capital.

Allí, la empresaria estuvo acompañada de su hermano, Sergio Baigorria, con quien documentó cada momento vivido en el país asiático. Según contó, una de las experiencias más difíciles que le tocó afrontar fue probar la exótica gastronomía local.

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