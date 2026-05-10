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Tula Rodríguez compartió una emotiva reflexión al vivir su primer Día de la Madre sin la compañía de su hija Valentina, fruto de su relación con Javier Carmona. La joven se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde continúa sus estudios, y esa distancia marcó un momento especial para la presentadora de televisión.

Lejos de ocultar sus sentimientos, Tula decidió expresarlos públicamente en redes sociales, donde muchos de sus seguidores se identificaron con ella. Su mensaje, cargado de nostalgia y sinceridad, se convirtió en un recordatorio de lo que significa celebrar esta fecha en Perú en ausencia de un ser amado.

Tula Rodríguez comparte conmovedora reflexión en su primer Día de la Madre sin su hija

La conductora de ‘Mande quien mande’ compartió un video en el que recrea una videollamada con su hija Valentina. En la escena, la joven aparece besando y abrazando a su madre luego de comunicarse con ella a través de la pantalla, un gesto simbólico que refleja cómo la distancia no logra quebrar la conexión entre ambas.

Junto al clip, Tula acompañó la publicación con una reflexión sobre lo que significa vivir esta fecha sin la presencia física de su hija por primera vez. “Aunque hoy el abrazo sea a la distancia, nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca. Hoy me toca vivir un Día de la Madre distinto, extrañando un abrazo, una risa y esos pequeños momentos que llenan el corazón… pero agradeciendo infinitamente el amor que nos une todos los días, estemos donde estemos. Feliz Día de la Madre”, escribió la viuda de Javier Carmona, cerrando su mensaje con una cálida felicitación.

“Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija”: hija de Tula Rodríguez le dedica tierno mensaje

En respuesta al mensaje de su madre, Valentina compartió una fotografía de su infancia junto a Tula Rodríguez y la acompañó con palabras cargadas de amor y gratitud. “Feliz Día de la Madre a la mejor. Eres lo más importante que tengo en esta vida, te amodoro. Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija y disfrutarte y conocerte. Te amo por siempre. Feliz día a la más fuerte de todas”, escribió la joven, a quien la presentadora suele llamar cariñosamente ‘Valicha’.

Actualmente, Valentina Carmona Rodríguez reside en Nueva York, Estados Unidos, ciudad a la que viajó a inicios de abril de 2026 para continuar su formación académica. La hija de Tula eligió estudiar la carrera de audiología en una prestigiosa universidad, decisión que la mantiene enfocada en sus estudios mientras fortalece, a la distancia, el vínculo con su madre.