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Cantante Daisy Dee, la reina del eurodance de los 90’, lamenta el exceso de covers: “Parece que no hay mucha creatividad hoy en la música”

Daisy Dee, la icónica voz de Technotronic, recordó sus inicios musicales y el impacto global de su éxito 'Pump Up the Jam', un fenómeno que marcó su carrera y la de su compañera Ya Kid K.

Daisy Dee, la icónica voz de Technotronic, se presentará en el Festival Molan los 90 en Lima, el 23 de mayo de 2026, prometiendo un emocionante reencuentro con sus fans peruanos.
Daisy Dee, la icónica voz de Technotronic, se presentará en el Festival Molan los 90 en Lima, el 23 de mayo de 2026, prometiendo un emocionante reencuentro con sus fans peruanos. | Foto: difusión
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La cantante Desiree Rollocks, más conocida por su nombre artístico Daisy Dee, llegará a nuestro país como parte del Festival Molan los 90, que regresa en su tercera edición este sábado 23 de mayo de 2026 en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima. La voz icónica de Technotronic, el grupo musical que marcó a toda una generación al ritmo del eurodance, se mostró emocionada por el reencuentro con sus fans peruanos.

La artista neerlandesa cuenta cómo fueron sus inicios en la música, recuerda el éxito que logró en la época noventera con el grupo Technotronic y reflexiona sobre las numerosas versiones que se graban cada año.

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Daisy Dee recuerda sus inicios en la música

Además de cantante, Daisy Dee se ha desempeñado como actriz, conductora de televisión, estilista y madre. Incluso, presentó el programa alemán 'Club Rotation' en Viva/MTV hasta 2003. A pesar de toda la trayectoria que la respalda, la artista neerlandesa siente que le falta todo un mundo por recorrer y sueños por cumplir.

Daisy Dee, de 55 años, recuerda que su historia con la música comenzó desde muy joven, influenciada por el hip hop de la vieja escuela. Junto a Ya Kid K (Manuela Kamosi), con quien compartía tiempo para componer y cantar, encontró en un estudio la oportunidad de grabar 'Pump Up the Jam', lo que terminaría por convertirse en un fenómeno global. Lo que empezó como un proyecto juvenil creció y las llevó a giras internacionales y a una vida completamente dedicada a la música.

"La historia empezó conmigo y con Ya Kid K. Yo tenía 17 años, ella 14. Éramos muy seguidoras del hip hop, del vieja escuela de los años noventa... Y en esa búsqueda descubrimos el beat y el lugar. Grabamos y la gente amó la canción, pero éramos tan jóvenes que no imaginábamos que iría más lejos. Pero la canción se tomó el mundo y eso nos dejó sin opción, seguimos lo que la situación pedía, hicimos giras y se volvió nuestra vida", recuerda con nostalgia.

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Daisy Dee y el éxito detrás de Technotronic

Con el paso del tiempo, Technotronic se consolidó como un referente del género, acumulando más de tres décadas de vigencia. Daisy Dee destaca que nunca imaginaron el impacto que tendría su primera canción, la cual se transformó en un éxito mundial que sigue vigente hasta hoy. Para ella, la verdadera trascendencia está en que la música permanezca en la memoria de la gente, más allá del paso del tiempo.

Daisy Dee es consciente de que la nostalgia ha sido pieza clave para que sigan vigentes en la música. "¿Y quién no quiere vibrar por siempre? Hoy, tenemos estrellas como Cardi B, entre otras, pero no sabemos qué va a pasar con ellas, no sabemos si sonarán incluso mañana, si lograrán llegar a la nostalgia. Para mí esta representa el honor más hermoso que se puede recibir como música, pues la gente celebre tu música por siempre, incluso después de que no estas más", sostuvo.

Por otro lado, Daisy Dee siente que en la actualidad hay menos significado en la música, poca originalidad y muchas versiones. Desde su experiencia, en los últimos años casi no ha encontrado canciones que le provoquen volver a escucharlas una y otra vez, como antes. Para ella, ese nivel de conexión sigue estando en los clásicos de hace 20 o 30 años, más que en las producciones recientes. "Parece que no hay mucha creatividad hoy en la música", sostiene.

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