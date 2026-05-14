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¿Le fueron infiel? Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje tras encontrar arete de otra mujer: “No solo me lastimó a mí”

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata rumores de infidelidad al publicar un arete de otra mujer encontrado en su auto. Además, la influencer dejó de seguir al futbolista en redes sociales.


Suhaila Jad, pareja de André Carrillo expresó en redes sociales la dificultad de la maternidad y compartió un mensaje que insinúa momentos dolorosos en su vida. Fotos: Instagram
Suhaila Jad, pareja de André Carrillo expresó en redes sociales la dificultad de la maternidad y compartió un mensaje que insinúa momentos dolorosos en su vida. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram
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Otro futbolista peruano se ha visto envuelto en una polémica, pero no por un ampay de 'Magaly TV: la firme', sino por su propia pareja. Mediante redes sociales, la modelo Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, sorprendió al publicar la fotografía de un arete de otra mujer y dejó entrever que le habrían sido infiel.

Este jueves 14 de mayo, la influencer española Suhaila Jad contó que la llamaron “loca” por aparentemente desconfiar de su pareja, al encontrar un arete de mujer en su carro. No todo quedó allí. Horas antes compartió un doloroso mensaje, en el que expresa lo difícil que es la maternidad.

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¿Suhaila Jad mandó indirecta a André Carrillo?

Los indicios de una posible ruptura entre André Carrillo y Suhaila Jad comenzaron el miércoles 13 de mayo, cuando la española compartió un mensaje sobre una mujer que no fue feliz durante la maternidad y que habría tenido que enfrentar momentos dolorosos.

“Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”, fue el mensaje que compartió la madre de los hijos de André Carrillo, junto a un emoji de un corazón lastimado.

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje en redes. Foto: Instagram

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, comparte doloroso mensaje en redes. Foto: Instagram

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¿Suhaila Jad expuso a André Carrillo?

Este jueves 14 de mayo, Suhaila Jad manifestó que encontró un objeto que era de otra persona, lo que aumentó los rumores de que André Carrillo le habría sido infiel. “Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un arete?”, escribió en Instagram, refiriéndose al pendiente que habría visto en el carro del mediocampista peruano.

No todo quedó ahí. La influencer publicó un chat que podría corresponder a una conversación entre André Carrillo y otra mujer. "Sexy y con la capa. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi (mi amor)", es lo que habría escrito el exfutbolista de Alianza Lima a la desconocida.

Por el momento, ni Suhaila Jad ni André Carrillo han confirmado que se hayan separado. Sin embargo, dejaron de seguirse en redes sociales.

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