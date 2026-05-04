Tula Rodríguez regresa a América Televisión y se une a la conducción del programa 'Mande quien mande', junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Tula Rodríguez regresa a América Televisión y se une a la conducción del programa 'Mande quien mande', junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Hace una semana, Tula Rodríguez volvió a las filas de América Televisión y se unió a la conducción del programa 'Mande quien mande', junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en su papel de la Carlota. A través de sus redes sociales, la exvedette compartió un video de cómo fue su reencuentro con la producción del Canal 4.

“Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de 'Mande quien mande', que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa”, comentó Tula Rodríguez, quien hace poco expuso su sufrimiento por la partida de su hija Valentina al extranjero.

Tula Rodríguez se mostró feliz de volver a América Televisión

Además de expresar su felicidad por volver a América Televisión, Tula Rodríguez comentó cómo es trabajar al lado de Laura Huarcayo y la Carlota. Según la presentadora de televisión, si bien es la primera vez que trabaja con ellos, recalcó que conoce a sus compañeros desde hace muchos años y les tiene mucha estima, respeto y cariño.

“Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción, pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa”, añadió Tula Rodríguez sobre su incorporación a 'Mande quien mande'.

Por otro lado, Laura Huarcayo y la Carlota resaltaron el talento y la experiencia de Tula Rodríguez en la conducción. Asimismo, indicaron que están seguros de que el programa familiar de América Televisión crecerá.

“Tula es una mujer talentosa y con mucha experiencia, así que su aporte es importante para el programa. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato”, comentó Laura Huarcayo. “Ella es pura energía y alegría; siento que los tres nos complementamos muy bien”, agregó Carlos Vílchez en su papel de la Carlota.