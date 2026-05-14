Mario Hart minimiza confesión de amor de Diana Sánchez: “Es una buena amiga”

Mario Hart y Diana Sánchez fueron muy unidos en el reality 'Combate'. Foto: Composición LR/Willax

Mario Hart y Diana Sánchez fueron muy unidos en el reality 'Combate'. Foto: Composición LR/Willax

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Mario Hart fue entrevistado por el programa 'Amor y fuego' tras las declaraciones de Diana Sánchez, quien reveló haber sentido atracción por él durante su participación en el programa 'Combate'.

El esposo de Korina Rivadeneira se pronunció rápidamente y aclaró su posición al respecto. Hart descartó cualquier rumor sobre un vínculo romántico y enfatizó que su relación con Sánchez siempre se ha basado en la amistad y la confianza mutua.

Mario Hart le aclara a Diana Sánchez que solo la ve como amiga

El reconocido piloto se refirió a los comentarios de Diana Sánchez y aseguró que no alteran su percepción sobre el vínculo que mantiene con ella. Reconoció que la influencer se expresó en tono de broma.

"Diana siempre ha sido una linda amiga, una buena amiga. Siempre tuve con ella una buena amistad, al igual que con muchas otras chicas del reality", manifestó. Durante la conversación, el deportista fue interrogado sobre la posibilidad de un romance entre ambos.

"No, imagínate. La verdad que no, siempre hemos sido muy buenos amigos y siempre nos hemos tenido mucha confianza como para vacilarnos y chacotear, pero más allá de eso no", concluyó.

Mario Hart no se ve como novio de Diana Sánchez

El ex chico reality reafirmó que nunca vio a Diana Sánchez como una posible pareja, a pesar de la cercanía que ambos mostraban en pantalla. "A la chata siempre la he visto como una muy buena amiga; cuando hay una amistad tan linda, es complicado mirar con otros ojos", expresó.

Además, el esposo de Korina Rivadeneira mencionó que no ha conversado sobre la confesión de Diana con su pareja y negó cualquier tipo de incomodidad al respecto.