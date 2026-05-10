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Diana Sánchez admite que le gustaba Mario Hart cuando estaban en ‘Combate’: “Hemos tenido una relación ficticia”

Aunque inicialmente negó interés romántico hacia Mario Hart, Diana Sánchez confirmó, entre risas, que sentía cierta atracción por él en su época de reality.


Diana Sánchez se reunió con Israel Dreyfus y Zumba para recordar su etapa en ‘Combate’ y aclarar sus supuestos sentimientos por Mario Hart en el pódcast ‘Sin más que decir’.
Diana Sánchez se reunió con Israel Dreyfus y Zumba para recordar su etapa en ‘Combate’ y aclarar sus supuestos sentimientos por Mario Hart en el pódcast ‘Sin más que decir’.
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Diana Sánchez se juntó con Israel Dreyfus y Zumba para recordar sus épocas en 'Combate', reality que los sacó del anonimato y les dio muchas satisfacciones. Durante la última edición del pódcast 'Sin más que decir', a la actual conductora de 'Yo soy' le preguntaron si era verdad que le gustaba Mario Hart, tal y como se especulaba desde hace años, cuando eran parte del programa juvenil de ATV.

Ante la insistencia de Israel Dreyfus y Zumba, Diana Sánchez finalmente habló del tema. Fiel a su estilo, la exparticipante de 'Combate' admitió que sentía cierta atracción por Mario Hart, quien en esa etapa mantenía un romance con Alejandra Baigorria.

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Diana Sánchez habla de su gusto por Mario Hart

Aunque, al inicio de la conversación, Diana Sánchez negó cualquier interés sentimental hacia Mario Hart. “¿Pero te gustaba el ‘chato’ no?”, preguntó Zumba. La presentadora se calló por algunos segundos, pero luego respondió que sí mientras miraba fijamente a su compañero.

Luego, Abneer Robles, exproductor de 'La manada', insistió con la pregunta: “¿Lo estás aceptando recién?”, a lo que Diana Sánchez mantuvo su postura. El momento de tensión terminó con la intervención de Israel Dreyfus. “Si yo hubiese sido una mujer participante de ese reality en ese entonces, me hubiese fijado en el ‘Chato’”, dijo entre risas.

Cabe recordar que semanas antes, en el mismo pódcast, Diana Sánchez había negado cualquier vínculo sentimental con el ahora esposo de Korina Rivadeneira. “¿Tuviste o no algo con Mario Hart?”, le preguntaron, a lo que la exchica reality respondió con ironía: “Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más, voy a pedirle a Mario Hart que me pase mi pensión de manutención, mis regalías porque hemos tenido una relación ficticia, pero la hemos tenido, así que cumple”.

“Todo el mundo creía que tuve algo con Mario, pero siempre lo he querido como amigo. Nos llevábamos muy bien, igual que con Pantera e Israel Dreyfus, pero nunca pasó nada. ¿Tú crees que se puede tener una relación con cualquiera de estos chicos del reality? Son imposibles”, añadió entre risas.

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