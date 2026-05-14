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Madre de Makanaky rompe su silencio y exige respeto para su hijo tras recuperar su libertad: “Habla cosas por su fama”

Rosa León, madre del influencer Makanaky, apareció por primera vez frente a cámaras para hablar sobre la detención de su hijo.

Makanaky recuperó su libertad el miércoles 13 de mayo. Foto: Composición LR/YouTube.
Makanaky recuperó su libertad el miércoles 13 de mayo. Foto: Composición LR/YouTube.
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Makanaky recuperó su libertad luego de ser detenido el último lunes 11 de mayo por las autoridades, mientras compartía con unos amigos en un centro comercial. Según su representante, el influencer tenía una orden de captura por un “caso de apología” relacionado con unas declaraciones que realizó hace cuatro años durante una entrevista para el podcast del exboxeador Jonathan Maicelo.

Sin embargo, el miércoles 13 quedó en libertad tras participar en una audiencia junto a su abogado. Ya fuera del calabozo, el tiktoker fue entrevistado en el programa 'Face to face', conducido por Carlitos TV, donde apareció acompañado de su madre, Rosa León, quien se mostró por primera vez frente a cámaras y exigió respeto para su hijo.

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Madre de Makanaky se mostró preocupada tras detención de su hijo

“Como cualquier madre, una se preocupa. Mi hijo no es malo”, declaró la madre de Makanaky tras enterarse de la detención del influencer. Además, pidió a las autoridades que lo juzguen como corresponde, ya que el tiktoker fue citado para este 18 de agosto con el fin de aclarar las declaraciones que realizó en el pódcast de Jonathan Maicelo. Según contó su representante, en caso de no presentarse, sería trasladado a un penal.

Por otro lado, Rosa León exigió respeto para su hijo luego de ser consultada sobre unas imágenes en las que él aparece siendo agredido por un grupo de personas.

“Yo le pediría al público que no lo juzguen y que lo conozcan a fondo. Pido respeto para mi hijo. Él habla unas cosas por su fama, pero tampoco justifico las cosas que dice cuando se excede, que están mal. Ahí me toca a mí aconsejarlo mucho. La sociedad misma lo cambia por la forma en cómo lo trata. Yo veo que lo agreden y debe haber un respeto”, expresó.

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Makanaky revela cómo la pasó detenido y promete comprarle departamento a su mamá

Durante otra parte de la entrevista, Einer Alva, más conocido como Makanaky, reveló que los días que permaneció detenido le sirvieron para reflexionar y pensar en su familia, sobre todo en su madre. Por esa razón, le prometió que uno de sus grandes sueños es comprarle un departamento para que ella tenga una mejor calidad de vida.

Al escuchar esto, la madre del influencer le agradeció el gesto y ratificó que su hijo es alguien de buen corazón. “Tienes buenas intenciones, mi hijo; es alguien de buen corazón. La gente no ve lo que pasa adentro. Yo soy la madre y sé qué corazón tiene mi hijo. Él es una persona muy buena”, contó Rosa León, muy sonriente.

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