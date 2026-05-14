Vin Diesel llora al abrazar a la hija del fallecido Paul Walker tras proyección de ‘Rápidos y furiosos’: “Él estaría orgulloso”

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La noche del miércoles 13 de mayo se convirtió en un momento inolvidable durante el Festival de Cannes, donde se celebró el 25.° aniversario del estreno de 'The Fast and the Furious' ('Rápido y furioso'). El Grand Lumière, uno de los espacios más icónicos del evento, fue el escenario de una proyección especial que atrajo a una multitud entusiasta. Vin Diesel, protagonista de la saga, dedicó un sentido homenaje a su amigo y compañero Paul Walker, al compartir un emotivo abrazo con Meadow Walker, la hija del actor fallecido.

Este gesto conmovió al público, que respondió con una ovación que duró cuatro minutos. De acuerdo con información de 'The Hollywood Reporter', la proyección se destacó por su alta asistencia, con la famosa Croisette llena de espectadores antes de la medianoche. Diesel, quien deslumbró en la alfombra roja con un blazer adornado con pedrería y la frase 'Fast Forever', anticipó el próximo capítulo de la franquicia, cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo del 2028.

Vin Diesel abraza a la hija de Paul Walker

Durante la proyección, Vin Diesel volvió a tomar la palabra para rendir homenaje a su excoestrella, a quien siempre se refirió como 'Pablo'. El actor destacó su papel fundamental como el pilar emocional de toda la saga y expresó lo complicado que le resulta ver la primera película en la actualidad.

"Es tan difícil para mí verla porque hay tantos momentos en este filme que ustedes ven, que yo veo de manera diferente", confesó, visiblemente emocionado, en declaraciones citadas por Variety. Recordó una escena en particular, en la que Pablo le reveló que tenía una hija de un año mientras rodaban en un coche, un momento que marcó el inicio de una serie de recuerdos familiares.

En el escenario, Diesel estuvo acompañado por las actrices Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, quienes han sido parte esencial de la franquicia desde sus inicios. Sin embargo, la presencia más emotiva de la noche fue la de Meadow Walker, hija de Paul Walker y ahijada de Diesel, quien se convirtió en la representante del legado de su padre durante la velada.