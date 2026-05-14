HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Cine y series

Vin Diesel llora al abrazar a la hija del fallecido Paul Walker tras proyección de ‘Rápidos y furiosos’: “Él estaría orgulloso”

Actor Vin Diesel y Meadow Walker, hija de Paul Walker, se vieron las caras durante el Festival de Cannes por el 25 aniversario del estreno de la película 'Rápidos y furiosos'.

Vin Diesel interpretó a Toreto en la cinta 'Rápidos y furioso'. Foto: Deadline.
Vin Diesel interpretó a Toreto en la cinta 'Rápidos y furioso'. Foto: Deadline.
Escuchar
Resumen
Compartir

La noche del miércoles 13 de mayo se convirtió en un momento inolvidable durante el Festival de Cannes, donde se celebró el 25.° aniversario del estreno de 'The Fast and the Furious' ('Rápido y furioso'). El Grand Lumière, uno de los espacios más icónicos del evento, fue el escenario de una proyección especial que atrajo a una multitud entusiasta. Vin Diesel, protagonista de la saga, dedicó un sentido homenaje a su amigo y compañero Paul Walker, al compartir un emotivo abrazo con Meadow Walker, la hija del actor fallecido.

Este gesto conmovió al público, que respondió con una ovación que duró cuatro minutos. De acuerdo con información de 'The Hollywood Reporter', la proyección se destacó por su alta asistencia, con la famosa Croisette llena de espectadores antes de la medianoche. Diesel, quien deslumbró en la alfombra roja con un blazer adornado con pedrería y la frase 'Fast Forever', anticipó el próximo capítulo de la franquicia, cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo del 2028.

PUEDES VER: Actor Vin Diesel anuncia la fecha de estreno de ‘Fast Forever’, la película final de la saga de ‘Rápidos y furiosos’

lr.pe

Vin Diesel abraza a la hija de Paul Walker

Durante la proyección, Vin Diesel volvió a tomar la palabra para rendir homenaje a su excoestrella, a quien siempre se refirió como 'Pablo'. El actor destacó su papel fundamental como el pilar emocional de toda la saga y expresó lo complicado que le resulta ver la primera película en la actualidad.

"Es tan difícil para mí verla porque hay tantos momentos en este filme que ustedes ven, que yo veo de manera diferente", confesó, visiblemente emocionado, en declaraciones citadas por Variety. Recordó una escena en particular, en la que Pablo le reveló que tenía una hija de un año mientras rodaban en un coche, un momento que marcó el inicio de una serie de recuerdos familiares.

En el escenario, Diesel estuvo acompañado por las actrices Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, quienes han sido parte esencial de la franquicia desde sus inicios. Sin embargo, la presencia más emotiva de la noche fue la de Meadow Walker, hija de Paul Walker y ahijada de Diesel, quien se convirtió en la representante del legado de su padre durante la velada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Actor Vin Diesel anuncia la fecha de estreno de ‘Fast Forever’, la película final de la saga de ‘Rápidos y furiosos’

Actor Vin Diesel anuncia la fecha de estreno de ‘Fast Forever’, la película final de la saga de ‘Rápidos y furiosos’

LEER MÁS
Vin Diesel confirma que futbolista Cristiano Ronaldo tendrá un papel en próxima película de ‘Rápidos y furiosos’

Vin Diesel confirma que futbolista Cristiano Ronaldo tendrá un papel en próxima película de ‘Rápidos y furiosos’

LEER MÁS
¿Por qué Dwayne Johnson y Vin Diesel estaban peleados? Cronología de la disputa pública de 2 actores de Hollywood

¿Por qué Dwayne Johnson y Vin Diesel estaban peleados? Cronología de la disputa pública de 2 actores de Hollywood

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reparto de ‘Señora del destino’ 2026: quién es quién en la versión peruana de la telenovela brasileña

Reparto de ‘Señora del destino’ 2026: quién es quién en la versión peruana de la telenovela brasileña

LEER MÁS
'Maharajá' Netflix: ¿cuál es la historial real de la película hindú más vista de la plataforma?

'Maharajá' Netflix: ¿cuál es la historial real de la película hindú más vista de la plataforma?

LEER MÁS
Este es el orden cronológico para ver Marvel y llegar preparado a 'Avengers: Doomsday'

Este es el orden cronológico para ver Marvel y llegar preparado a 'Avengers: Doomsday'

LEER MÁS
Estamos muertos, final explicado: ¿quiénes sobrevivieron en All of us are dead?

Estamos muertos, final explicado: ¿quiénes sobrevivieron en All of us are dead?

LEER MÁS
Saint Seiya: corto hecho por fanático inspiró a Toei a adaptar la saga de Hades [VIDEO]

Saint Seiya: corto hecho por fanático inspiró a Toei a adaptar la saga de Hades [VIDEO]

LEER MÁS
¿El Coronel Carrillo, de la serie Narcos, existió en la vida real?

¿El Coronel Carrillo, de la serie Narcos, existió en la vida real?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025