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Mario Hart decidió dejar de lado los rumores sobre una supuesta separación de Korina Rivadeneira y sorprendió a la mamá de sus hijos con un gesto especial por el Día de la Madre, fecha que en Perú este 2026 se celebra el domingo 10 de mayo. El piloto automovilístico eligió mostrar públicamente su lado más familiar y cercano, en medio de las especulaciones que lo habían colocado en el centro de la atención mediática.

Días atrás, Hart rompió el silencio sobre su situación con la modelo venezolana, quien en las últimas semanas enfrentó comentarios sobre una posible crisis en la pareja. Sin embargo, lejos de alimentar el ruido mediático, el exchico reality optó por un homenaje íntimo y emotivo hacia Korina, acompañado de sus pequeños.

Mario Hart sorprende a Korina Rivadeneira con tierno detalle junto a sus hijos

A través de sus redes sociales, Mario Hart compartió el momento exacto en que sorprendió a Korina Rivadeneira por el Día de la Madre en Perú. En las imágenes, los hijos de ambos llaman a la puerta de una habitación en la que se encuentra la modelo venezolana, quien no oculta su emoción al verlos entrar con un ramo de girasoles y una bolsa con un presente.

A la distancia, el piloto peruano graba la escena mientras la madre de sus pequeños los abraza efusivamente.

“Que suerte la de nuestro hijos”: Mario Hart dedica mensaje a Korina Rivadeneira

Aunque en la grabación no se aprecia ningún intercambio de palabras entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, el exparticipante de ‘Combate’ decidió acompañar las imágenes con un mensaje que reflejó la admiración que siente por ella en su rol de madre. Con esa dedicatoria, buscó resaltar la importancia de la modelo venezolana en la vida de sus hijos y el amor que le tiene como familia.

“Feliz Día de la Madre, Korina Rivadeneira. Eres una mamá increíble. ¡Qué suerte la de nuestros hijos de tenerte como madre!”, escribió Hart, dejando en claro que, más allá de los rumores, quiso rendirle un homenaje público en una fecha que celebra el amor y la entrega de las madres en Perú.