Pareja de André Carrillo deja entrever infidelidad del futbolista peruano: encontró arete de otra mujer en su carro y publica candente chat
Suhaila Jad, pareja y madre de los hijos de André Carrillo, aseguró que encontró un arete en el carro del futbolista peruano y publicó una conversación 'encendida' que le pertenecería a la Culebra con otra mujer.
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La relación entre André Carrillo y su pareja, Suhaila Jad, se ha visto envuelta en la polémica tras una reciente publicación de la modelo en sus historias de Instagram. Jad compartió que encontró un arete de otra mujer dentro del vehículo del popular Culebra, lo que la llevó a iniciar una búsqueda para devolverlo a su dueña. Esta revelación ha generado múltiples especulaciones sobre la fidelidad del mediocampista peruano.
La situación se intensificó cuando la española publicó además un chat privado que supuestamente mantenía el jugador con otra mujer. En la captura se observa que la conversación estaba en modo efímero y que el futbolista habría reaccionado con 'fueguitos' a una imagen enviada por la otra persona, lo que ha avivado aún más los rumores de una posible infidelidad.
Pareja de André Carrillo sorprendió con fuertes mensajes en redes. Foto: Instagram
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¿André Carrillo le fue infiel a su pareja Suhaila Jad?
Los indicios de una posible infidelidad de André Carrillo comenzaron a tomar fuerza tras una publicación de Suhaila Jad en Instagram. La influencer compartió un mensaje que dejó entrever sus dudas: "Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un arete?", escribió, refiriéndose al pendiente hallado en el carro del mediocampista peruano. Esta declaración abrió la puerta a las especulaciones y despertó la atención de sus seguidores sobre la relación de la pareja.
Sumando más tensión al asunto, la influencer publicó lo que podría ser una conversación entre el exfutbolista de Alianza Lima y otra mujer. En el chat, el futbolista supuestamente habría enviado mensajes cargados de coquetería: "Sexy y con la capa. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi (mi amor)".
André Carrillo le habría sido infiel a su pareja. Foto: Instagram
Estos intercambios han reforzado la percepción de que podría existir un vínculo extramatrimonial, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de André Carrillo.
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¿Quién es Suhaila Jad, modelo que conquistó a André Carrillo?
Suhaila Jad, la modelo española que mantiene una relación con André Carrillo, se convirtió en noticia por su vínculo con el delantero desde que se conocieron en 2015. Seis años después, la pareja tuvo su tercer hijo, consolidando una familia que ya incluye a Cédric y Samira, los gemelos anunciados en 2017.
Antes de enamorarse del futbolista, Jad era conocida en España por su participación en realities. Debutó en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde protagonizó una rivalidad con la modelo Oriana Marzolli. Posteriormente, participó en el concurso 'Supervivientes', aunque tuvo que abandonar por problemas de salud de su padre.
En 2015, tras la muerte de su padre, decidió mudarse a Portugal, un cambio que marcaría un nuevo capítulo en su vida y la llevaría a conocer a André Carrillo. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil bajo y disfruta de su vida familiar.