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Después de días de especulaciones y rumores, la actriz Alessa Witchel finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre el fin de su relación con Aldo Corzo, futbolista de Universitario de Deportes. En una entrevista exclusiva para 'Arriba mi gente', confirmó que el romance con el capitán 'crema' terminó hace algunas semanas, tras un año de relación. En sus declaraciones, dejó claro que la ruptura no fue consecuencia de factores externos, sino de una "diferencia de valores y percepción de límites", que afectó profundamente la relación.

A lo largo de la entrevista, Witchel también envió un fuerte mensaje y dejó en claro su postura respecto al respeto mutuo en las relaciones. La protagonista de 'Valentina Valiente' aseguró que, aunque el amor fue real, lo que realmente marcó la diferencia fue la falta de respeto por sus propios límites. Con una postura firme, destacó la importancia de mantener sus principios y valores, e insistió en que "él tiene que respetar lo mío" como parte fundamental de cualquier relación sana.

Alessa Witchel habla sobre el fin de su relación con Aldo Corzo

Alessa Witchel decidió abrir su corazón y hablar sin filtros sobre la ruptura con Aldo Corzo. En la entrevista, la actriz destacó que la decisión de finalizar la relación fue tomada porque ambos estaban en caminos diferentes y no se encontraban alineados en aspectos fundamentales.

“Creo que hay ciclos, hay relaciones que están destinadas a durar para siempre y otras que están destinadas a terminar, y esta fue así", explicó.

Ante la especulación sobre una posible infidelidad por parte del futbolista, la antagonista de 'Valentina Valiente' se mostró cauta y respetuosa, y señaló que no entraría en detalles íntimos sobre lo que ocurrió entre ellos. "Eso queda entre nosotros. Solo eso, no estábamos alineados, así que tuvo que terminar", manifestó.

¿Alessa Witchel pensaba en un futuro con Aldo Corzo?

Una de las respuestas más conmovedoras que brindó en sus declaraciones para 'Arriba mi gente' fue sobre un futuro con el defensor nacional. Alessa Witchel confesó que planeaba una vida con el exfutbolista de Alianza Lima; sin embargo, nada de esto se pudo concretar.

Cuando se le preguntó si los dos tenían planes a futuro, pero no lograban encajar, no dudó en confirmar: "Tal cual, por eso hay que saber cuándo hay que ponerle fin a algo". La actriz subrayó que, en una relación, especialmente cuando se mira al futuro, la alineación de valores y metas es crucial para que todo funcione.