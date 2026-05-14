Francia anuncia su lista de convocados sin figura del Real Madrid: la temible nómina para ganar el Mundial 2026
El entrenador Didier Deschamps sorprendió al incluir 10 delanteros en su lista de convocados para el Mundial 2026. Por otra parte, dejó de lado a un experimentado jugador.
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A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, las selecciones participantes empezaron a anunciar sus respectivas listas de convocados para afrontar la competición. Francia, una de las candidatas a levantar el título, ya definió a sus jugadores y presentó una temible nómina con 10 delanteros.
Una de las sorpresas en la relación presentada por Didier Deschamps fue la ausencia del experimentado volante Eduardo Camavinga, quien tuvo regularidad en el Real Madrid.
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Lista de convocados de Francia para el Mundial 2026
Michael Olise, Kylian Mbappé, Rayan Cherki y Ousmane Dembélé son algunas de las 26 estrellas citadas por Les Bleus.
- Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).
- Defensas: Jules Kounde (FC Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace).
- Volantes: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), N'Golo Kanté (Fenerbache), Warren Zaïre-Emery (PSG), Manu Koné (AS Roma).
- Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City).
Convocados de Francia al Mundial 2026. Foto: Twitter/Sudanalytics
Grupo de Francia en el Mundial 2026
La selección francesa integra el grupo I del Mundial 2026. En su zona se encuentran Senegal, de Sadio Mané, y Noruega, de Erling Haaland.
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
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¿Cuándo debuta Francia en el Mundial 2026?
El debut de Francia en el Mundial 2026 será el próximo martes 16 de junio frente al campeón africano, Senegal. El duelo tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El inicio del Mundial 2026 está previsto para el domingo 11 de junio. El partido inaugural será entre Canadá y Bosnia Herzegovina.