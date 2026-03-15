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André Carrillo y su picante mensaje al ser consultado sobre un posible regreso a Alianza Lima: "Estuve un año y no gané ni un título"

El futbolista de la selección peruana se refirió sobre de la posibilidad de volver a Alianza Lima.

André Carrillo habló sobre un posible regreso a Alianza Lima. Foto: Brasileirao/composición LR
André Carrillo habló sobre un posible regreso a Alianza Lima. Foto: Brasileirao/composición LR

El futbolista peruano, André Carrillo, quien viene destacando en el Corinthians, se habló sobre un posible regreso a Alianza Lima en el futuro. El seleccionado nacional fue entrevistado por el creador de contenido Benjamín Annun y reveló que el Al-Hilal es el equipo que le tiene mayor cariño.

La ‘Culebra’ se refirió a la hinchada de Alianza Lima, que tenía la esperanza de verlo jugar con camiseta blanquiazul nuevamente. "La gente de Alianza quedó un poco dolida porque yo comencé ahí, pero jugué poco tiempo. Estuve un año, no gané ni un título, no hice nada por el club hasta ahora; solamente comencé mi carrera allí", indicó el futbolista de Corinthians.

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André Carrillo y su picante mensaje al ser consultado sobre un posible regreso a Alianza Lima

El polifuncional jugador explicó que el conjunto saudí le dio un gran trato el tiempo que defendió dicha camiseta, indicando que es el equipo de su preferencia. "En Al-Hilal fue dónde mejor me trataron, le tengo un cariño especial. Pasarán cinco años en Arabia y, si yo voy, me van a abrir las puertas por todo lo que hice, lo que jugué. Por eso digo que es el club de mis amores", indicó la ‘Culebra’.

André Carrillo deja en claro que prefiere no hacer promesas sobre un posible regreso a la liga peruana, ya que actualmente se encuentra enfocado en su equipo. "La puerta está siempre abierta. De momento, estoy contento aquí, en Corinthians. Siempre quise llegar en buen estado físico a Perú, pero ya no voy a prometer nada porque uno nunca sabe que pasa en el camino", mencionó.

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¿Cuándo será el siguiente partido de André Carrillo con Corinthians?

Corinthians disputará el siguiente duelo por el Brasileirao ante Chapecoense. Este partido se jugará el jueves 19 de marzo a las 7.30 p. m. en el Arena Condá.

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