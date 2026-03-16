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Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

El entrenador brasileño sorprendió con la lista de convocados, aunque dejó a 3 jugadores experimentados para afrontar los amistosos con la selección peruana

Mano Menezes respalda a los jugadores mundialistas en el nuevo ciclo con selección peruana. Foto: Lr/Bicolor
Mano Menezes respalda a los jugadores mundialistas en el nuevo ciclo con selección peruana. Foto: Lr/Bicolor

La selección peruana inicia un nuevo ciclo al mando de Mano Menezes. El entrenador brasileño sorprendió con la lista de convocados, aunque también fue cuestionado por incluir a 3 jugadores veteranos (André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese). La hinchada exige recambio generacional, aunque el comando técnico todavía confía en algunos jugadores experimentados.

Los partidos de Perú contra Honduras y el campeón de África servirán como banco de pruebas previo a las próximas Eliminatorias y Copa América. Sin duda, nos espera un camino largo y es posible que los 3 jugadores no acaben el proceso por edad.

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¿Por qué Mano Menezes convocó a Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y André Carrillo en la selección peruana?

‘Yoshi’ tiene 35 años, Gallese bordea los 37 y la ‘Culebra’ cumplió 34. Sin embargo, Mano Menezes respalda su convocatoria en pleno debate sobre el recambio generacional. “Siempre pienso que es importante tener referentes para los jóvenes que están llegando. Ellos pueden ser considerados como referentes. Aquellos que son jugadores capaces de ayudar en el proceso, de asumir ese papel, liderar, hay que ser ejemplo. Hay que abrir habilidades especiales, hay que estar con el grupo. Es lo que quiero de ellos en estos momentos,” enfatizó Menezes en conferencia de prensa.

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Lista de convocados de la selección peruana

Mano Menezes llamó a 25 futbolistas para la gira que realizará la selección peruana en Europa.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

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¿Cuándo juega la selección peruana?

Estos son los días y horarios y estadios confirmados para los dos choques que la Bicolor sostendrá en esta ventana internacional de la FIFA.

  • Perú vs Senegal
  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Stade de France
  • Perú vs Honduras
  • Fecha: martes 31 de marzo
  • Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Municipal de Butarque.


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