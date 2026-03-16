La selección peruana inicia un nuevo ciclo al mando de Mano Menezes. El entrenador brasileño sorprendió con la lista de convocados, aunque también fue cuestionado por incluir a 3 jugadores veteranos (André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese). La hinchada exige recambio generacional, aunque el comando técnico todavía confía en algunos jugadores experimentados.

Los partidos de Perú contra Honduras y el campeón de África servirán como banco de pruebas previo a las próximas Eliminatorias y Copa América. Sin duda, nos espera un camino largo y es posible que los 3 jugadores no acaben el proceso por edad.

¿Por qué Mano Menezes convocó a Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y André Carrillo en la selección peruana?

‘Yoshi’ tiene 35 años, Gallese bordea los 37 y la ‘Culebra’ cumplió 34. Sin embargo, Mano Menezes respalda su convocatoria en pleno debate sobre el recambio generacional. “Siempre pienso que es importante tener referentes para los jóvenes que están llegando. Ellos pueden ser considerados como referentes. Aquellos que son jugadores capaces de ayudar en el proceso, de asumir ese papel, liderar, hay que ser ejemplo. Hay que abrir habilidades especiales, hay que estar con el grupo. Es lo que quiero de ellos en estos momentos,” enfatizó Menezes en conferencia de prensa.

Lista de convocados de la selección peruana

Mano Menezes llamó a 25 futbolistas para la gira que realizará la selección peruana en Europa.

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés

Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún

Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

¿Cuándo juega la selección peruana?

Estos son los días y horarios y estadios confirmados para los dos choques que la Bicolor sostendrá en esta ventana internacional de la FIFA.

Perú vs Senegal

Fecha: sábado 28 de marzo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Stade de France

Perú vs Honduras

Fecha: martes 31 de marzo

Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: Municipal de Butarque.



