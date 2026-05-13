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El actor Brando Gallesi se volvió tendencia en las últimas horas luego de que se diera a conocer que compartió su QR para que sus seguidores lo apoyen económicamente, al contar que se quedó sin ahorros. En medio de la polémica, el joven artista llegó al pódcast 'Ouke' para explicar el tema y hablar de sus proyectos.

Durante su conversación con Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, el intérprete, que ha trabajado en películas como 'Once machos', 'Chabuca' y 'Locos de amor: mi primer amor', aseguró que fue víctima de bullying laboral, ya que recibió malos tratos de sus compañeros a raíz de que no estuvo de acuerdo con algunos excesos antes del rodaje.

Brando Gallesi denuncia malos tratos

El último martes 12 de mayo, Brando Gallesi llegó a 'Ouke' para contar su verdad. Aunque al inicio no quiso mencionar la producción en la que habría sido víctima de bullying, el actor confirmó que tuvo una mala experiencia en 'Locos de amor: mi primer amor', película producida por Tondero, rodada en Uruguay y dirigida por Miguel Valladares.

Según Brando, cuando partieron de Perú para iniciar las grabaciones del filme, hubo muchos excesos. Admitió que al inicio él se sumó para estar en sintonía con su equipo, pero terminó por incomodarse por los abusos. “Desde que llegamos había mucho trago. Había primero sus vinitos, era tranquilo. Luego eran todos los días, los chicos salían y querían juerguear”, narró el joven artista de 23 años.

“Físicamente me puse mal. Comencé a decir que no, ahí comenzó todo porque yo puse mi límite, puse mi distancia. (...) Entonces, yo comienzo a hacer enfocarme en mí y eso generó aparentemente un problema (...) de la nada nadie me miraba a los ojos, nadie me hablaba, me ignoraban, me cerraban el paso, me daban la espalda (...) toda la química había desaparecido. Y eso me incomodó porque ya estaba comenzando a afectar también a mi trabajo”, declaró.

Ante las incomodidades, Brando habló con el director Miguel Valladares, pero no se tomaron medidas correctivas. “Nadie tuvo ni siquiera la decencia de decirme algo en la cara. Solamente de un momento a otro decidieron hacerme la ley del hielo. Nadie me dijo qué pasó, qué sucedió, de qué hablaron”, añadió el actor.