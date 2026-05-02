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Espectáculos

Nueva integrante de Corazón Serrano se defiende de críticas y revela con quién tiene mayor cercanía en el grupo: "Es un amor"

La cantante de 19 años aseguró que continúa esforzándose para adaptarse al ritmo de la cumbia y contó con qué integrante de Corazón Serrano logró conectar más en sus primeros días.

Sharik Arévalo Arenas es la nueva voz de Corazón Serrano. Foto: composición LR/Nueva Q
Sharik Arévalo Arenas es la nueva voz de Corazón Serrano. Foto: composición LR/Nueva Q
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Sharik Arévalo, la nueva voz de Corazón Serrano, viene ganándose el cariño del público con sus primeras presentaciones en la agrupación piurana. Sin embargo, su ingreso también generó comentarios críticos en redes sociales, especialmente por su adaptación al ritmo de la cumbia y las coreografías del grupo. Frente a ello, la cantante decidió responder con sinceridad y pidió paciencia en esta nueva etapa profesional.

La joven artista, quien logró ingresar tras superar un exigente casting a nivel nacional, también sorprendió al revelar con cuál de sus compañeras mantiene mayor cercanía dentro de la orquesta. “De verdad me encanta, Lesly, es un amor”, expresó al referirse a su compañera del grupo de cumbia.

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Sharik Arévalo responde a críticos por su ingreso a Corazón Serrano

La exparticipante de 'Yo soy' confesó que asumir el reto de integrar Corazón Serrano no ha sido sencillo, ya que anteriormente no tenía experiencia interpretando cumbia. “Fue un reto súper grande, de verdad, por eso estaba muy nerviosa en cada etapa de casting, porque soy más baladista, o sea, no solía cantar mucha cumbia, pero me armé”, declaró en entrevista para radio 'Nueva Q'.

Asimismo, reconoció que todavía se encuentra en proceso de adaptación a las exigencias del grupo, especialmente en lo relacionado con los bailes. Pese a ello, aseguró que viene esforzándose al máximo para estar a la altura de la agrupación. “Ha sido bastante fuerte porque he tenido ensayos todos los días, hay canciones que aún no me aprendo el bailecito, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Ya me sé canciones también que seguramente más adelante se van a saber”, manifestó emocionada.

Ante las críticas recibidas, Sharik sostuvo que algunas personas pueden ser duras en sus comentarios, aunque prefiere responder con trabajo y cariño hacia el público. “A veces la gente puede ser un poco cruel, pero qué se hace, igual a todo el público hay que darle mucho amor”, afirmó.

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Vocalista de Corazón Serrano revela con quién tiene mayor cercanía en el grupo

En medio de su adaptación en la agrupación piurana, la cantante también reveló con qué integrante ha logrado conectar más desde su llegada. Aunque explicó que las demás vocalistas suelen estar ocupadas en sus actividades, no dudó en mencionar a una compañera especial. “Bueno, estos días no les he podido ver mucho porque ellas están en los eventos y conciertos, pero mi favorita es Lesly”, comentó entre risas.

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