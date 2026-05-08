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Kiara Lozano denuncia que fue grabada indebidamente durante concierto de Corazón Serrano: "Celulares apuntándome el c..."

La vocalista de Corazón Serrano se mostró indignada tras denunciar que fue grabada de manera inapropiada mientras bailaba la 'Bomba Chuchaqui' en una de sus presentaciones.

Kiara Lozano cuenta su incómoda experiencia en un concierto de Corazón Serrano. Foto: composición LR/Instagram/TikTok
Kiara Lozano cuenta su incómoda experiencia en un concierto de Corazón Serrano. Foto: composición LR/Instagram/TikTok
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Kiara Lozano, una de las integrantes más populares de Corazón Serrano, sorprendió al revelar el incómodo momento que vivió durante una reciente presentación del grupo de cumbia. A través de una transmisión en vivo en TikTok, la cantante contó que fue grabada de manera inapropiada mientras realizaba sus coreografías sobre el escenario, situación que generó su indignación y preocupación.

La vocalista de 24 años aclaró que las personas involucradas no pertenecían al público asistente, sino al equipo de organización de algunos conciertos en los que se presentó la agrupación. “Bueno, en realidad, no ha sido gente del público, ha sido gente de la organización”, explicó la artista, quien aseguró haberse dado cuenta de los movimientos sospechosos mientras bailaba frente a los asistentes.

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Kiara Lozano se mostró incómoda tras notar celulares apuntando hacia ella

Durante la transmisión, la cumbiambera explicó con más detalle cómo ocurrieron los hechos y señaló que notó la presencia de celulares grabándola directamente mientras realizaba algunos pasos de baile característicos de sus shows. Según contó, las personas levantaban sus teléfonos justo cuando ella comenzaba a moverse sobre el escenario.

“Hay videos donde yo salgo a bailar ‘La bomba’ y todo lo demás, dos celulares apuntándome el cu..”, comentó la integrante de Corazón Serrano. “Esa cosita, como parantes, que lo han levantado en el momento en el que yo salgo y donde me acercan el celular cada vez que me empiezo a mover y doy el tras…, mejor dicho”, añadió la cantante, visiblemente incómoda por la situación.

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Como se recuerda, Kiara Lozano se ha convertido en una de las figuras más virales de la agrupación gracias a su estilo de baile, conocido entre sus fans como el 'Baile de la boa'. Incluso, anteriormente confesó que realizar constantemente esos movimientos le ha provocado molestias en la columna debido a la intensidad de las coreografías durante los conciertos.

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