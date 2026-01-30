HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jazmín Pinedo habría rechazado oferta de 'América hoy' y seguirá conduciendo 'Más espectáculos', reveló Edson Dávila, 'Giselo'

La conductora Jazmín Pinedo habría dicho no a la nueva temporada de ‘América hoy’, según reveló Edson Dávila. En redes, el programa lanzó una nueva promoción de intriga.

Rebeca Escribens sería la tercera conductora en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Captura/América
Rebeca Escribens sería la tercera conductora en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Captura/América

Jazmín Pinedo pudo haber sido la tercera conductora de 'América hoy', sin embargo, habría rechazado la propuesta para sumarse al equipo de conducción del renovado programa matutino. La inesperada revelación se produjo en plena emisión en vivo de ‘Más espectáculos’, cuando su compañero Edson Dávila, ‘Giselo’, confirmó que la exmodelo fue considerada para formar parte del panel 2026, pero decidió mantenerse en su actual espacio televisivo.

La decisión de Pinedo sorprendió a los seguidores del magazine, especialmente en un contexto donde la producción de ‘América hoy’ viene generando expectativa con los anuncios de su nueva etapa. Cabe destacar que, junto a Valeria Piazza, Pinedo se encarga de los bloques de espectáculos en América ('América espectáculos', 'Espectáculos de verano', 'Más espectáculos').

PUEDES VER: Jazmín Pinedo confiesa que tiene planes de matrimonio junto a su novio uruguayo Pedro Araujo: 'Hemos conversado'

lr.pe

Jazmín Pinedo descartó estar en 'América hoy'

Jazmín Pinedo se mantiene firme en su compromiso con ‘Más espectáculos’. Pese a las expectativas por los cambios en la conducción de ‘América hoy’ para su temporada 2026, la popular ‘Chinita’ habría declinado sumarse al renovado panel del magazine matutino. La información fue dada a conocer en plena transmisión en vivo por su compañero Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, quien sorprendió a la audiencia con sus declaraciones.

Durante una reciente emisión de ‘Más espectáculos’, Dávila fue invitado para promocionar la nueva etapa de ‘América hoy’. En medio del intercambio frente a cámaras, el conductor dejó entrever que Pinedo fue considerada para el nuevo equipo, pero habría decidido mantenerse en su actual espacio. “Tú no vas a estar porque no has querido”, lanzó ‘Giselo’ al aire, confirmando los rumores sobre su negativa. Jazmín, sin negar lo dicho, aseguró que ya sabe quién tomará ese lugar, aunque prefirió no revelar el nombre.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: 'Hay una relación cordial'

lr.pe

Rebeca Escribens sería la tercera conductora del programa

La identidad de la nueva conductora de ‘América hoy’ aún no ha sido confirmada oficialmente por la producción del programa, pero los rumores apuntan con fuerza a Rebeca Escribens como la principal candidata. Un video promocional emitido por el canal anunció que una nueva figura femenina se sumará al panel junto a Janet Barboza y Edson Dávila, sin ofrecer más detalles.

"Por primera vez en 'América hoy', una persona que dará mucho de qué hablar. Todos la querían, pero ella decidió sumarse a nuestro equipo para dejar a más de uno con la boca abierta", expresó la voz en off. Cabe destacar que hace varias semanas, Pati Lorena confirmó que Rebeca Escribens sería la nueva conductora del espacio.

